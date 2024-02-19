В Подмосковье эвакуировали три дома из-за взрывчатки в машине

Mash: в Подмосковье в машине обнаружено взрывное устройство
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Взрыв в православной гимназии им. прп. Варлаама Серпуховского в Введенском Владычнем женском монастыре г. Серпухов. Москва, полиция, полицейский автомобиль, полицейское оцепление, автомобиль полиции, введенский владычный монастырь
Задержанного проверяют на сотрудничество с Украиной Фото:

Взрывное устройство было найдено в машине в подмосковной Лобне. Об этом сообщил telegram-канал Mash. По предварительным данным, во дворе на улице Дружбы работают экстренные службы, жителей ближайших домов эвакуировали.

«Правоохранители задержали мужчину рядом с авто, в котором нашли взрывчатку <…> Жители трех домов по улице Мирная и одного по улице Дружбы эвакуированы», — говорится в сообщении.

По информации telegram-канала, задержанного проверяют на сотрудничество с украинскими спецслужбами. Двор, где была найдена машина, оцепили, работают взрывотехники.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в ГУ МВД по Московской области. Ответ ожидается.

Ранее в ЦОС ФСБ РФ сообщили, что российские спецслужбы задержали украинского агента Виталия Дятленко. Он в преддверии выборов готовил теракт со взрывчаткой против политика в Запорожской области.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Взрывное устройство было найдено в машине в подмосковной Лобне. Об этом сообщил telegram-канал Mash. По предварительным данным, во дворе на улице Дружбы работают экстренные службы, жителей ближайших домов эвакуировали. «Правоохранители задержали мужчину рядом с авто, в котором нашли взрывчатку <…> Жители трех домов по улице Мирная и одного по улице Дружбы эвакуированы», — говорится в сообщении. По информации telegram-канала, задержанного проверяют на сотрудничество с украинскими спецслужбами. Двор, где была найдена машина, оцепили, работают взрывотехники. Корреспондент URA.RU отправил запрос в ГУ МВД по Московской области. Ответ ожидается. Ранее в ЦОС ФСБ РФ сообщили, что российские спецслужбы задержали украинского агента Виталия Дятленко. Он в преддверии выборов готовил теракт со взрывчаткой против политика в Запорожской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...