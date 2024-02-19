В Подмосковье эвакуировали три дома из-за взрывчатки в машине

Взрывное устройство было найдено в машине в подмосковной Лобне. Об этом сообщил telegram-канал Mash. По предварительным данным, во дворе на улице Дружбы работают экстренные службы, жителей ближайших домов эвакуировали.
«Правоохранители задержали мужчину рядом с авто, в котором нашли взрывчатку <…> Жители трех домов по улице Мирная и одного по улице Дружбы эвакуированы», — говорится в сообщении.
По информации telegram-канала, задержанного проверяют на сотрудничество с украинскими спецслужбами. Двор, где была найдена машина, оцепили, работают взрывотехники.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в ГУ МВД по Московской области. Ответ ожидается.
Ранее в ЦОС ФСБ РФ сообщили, что российские спецслужбы задержали украинского агента Виталия Дятленко. Он в преддверии выборов готовил теракт со взрывчаткой против политика в Запорожской области.
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