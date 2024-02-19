Российские спецслужбы задержали украинского агента Виталия Дятленко, который в преддверии выборов готовил теракт со взрывчаткой против политика в Запорожской области. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ РФ.
«Федеральной службой безопасности Российской Федерации вскрыта и пресечена деятельность гражданина России Виталия Дятленко, завербованного службой безопасности Украины», — говорится в сообщении. По данным ведомства, он планировал устроить теракт с помощью взрывного устройства против политика в Запорожской области.
Украинские спецслужбы отправляли Дятленко взрывчатые вещества и давали указания. В ФСБ подчеркнули, что на месте происшествия спецслужбы нашли и изъяли пистолет Макарова, патроны к нему и стреляные гильзы. При задержании мужчина оказывал сопротивление.
Ранее ФСБ задержала трех россиян, которые по заданию СБУ готовили покушение на одного из руководителей Крыма. Злоумышленники хотели взорвать автомобиль в Симферополе с помощью радиоуправляемого самодельного взрывного устройства из немецкой противотанковой мины. Были заведены уголовные дела.
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