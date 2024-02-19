ФСБ предотвратила теракт СБУ против политика в Запорожской области. Видео

19 февраля 2024 в 11:51 Размер текста - 17 +

В ФСБ РФ отметили, что при задержании никто не пострадал Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Российские спецслужбы задержали украинского агента Виталия Дятленко, который в преддверии выборов готовил теракт со взрывчаткой против политика в Запорожской области. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ РФ. «Федеральной службой безопасности Российской Федерации вскрыта и пресечена деятельность гражданина России Виталия Дятленко, завербованного службой безопасности Украины», — говорится в сообщении. По данным ведомства, он планировал устроить теракт с помощью взрывного устройства против политика в Запорожской области. Украинские спецслужбы отправляли Дятленко взрывчатые вещества и давали указания. В ФСБ подчеркнули, что на месте происшествия спецслужбы нашли и изъяли пистолет Макарова, патроны к нему и стреляные гильзы. При задержании мужчина оказывал сопротивление. Ранее ФСБ задержала трех россиян, которые по заданию СБУ готовили покушение на одного из руководителей Крыма. Злоумышленники хотели взорвать автомобиль в Симферополе с помощью радиоуправляемого самодельного взрывного устройства из немецкой противотанковой мины. Были заведены уголовные дела.

Российские спецслужбы задержали украинского агента Виталия Дятленко, который в преддверии выборов готовил теракт со взрывчаткой против политика в Запорожской области. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ РФ. «Федеральной службой безопасности Российской Федерации вскрыта и пресечена деятельность гражданина России Виталия Дятленко, завербованного службой безопасности Украины», — говорится в сообщении. По данным ведомства, он планировал устроить теракт с помощью взрывного устройства против политика в Запорожской области. Украинские спецслужбы отправляли Дятленко взрывчатые вещества и давали указания. В ФСБ подчеркнули, что на месте происшествия спецслужбы нашли и изъяли пистолет Макарова, патроны к нему и стреляные гильзы. При задержании мужчина оказывал сопротивление. Ранее ФСБ задержала трех россиян, которые по заданию СБУ готовили покушение на одного из руководителей Крыма. Злоумышленники хотели взорвать автомобиль в Симферополе с помощью радиоуправляемого самодельного взрывного устройства из немецкой противотанковой мины. Были заведены уголовные дела.