В Подмосковье ввели режим оповещения о ЧС из-за взрывчатки

Администрация Лобны сообщила о режиме ЧС
В подмосковной Лобне ввели режим оповещения «Загорск». Об этом сообщила администрация города.
«По информации МВД, в городском округ Лобня введен режим „Загорск“», — говорится в сообщении, опубликованном
Ранее сообщалось, что взрывное устройство было найдено в машине в подмосковной Лобне. По предварительным данным, во дворе на улице Дружбы работают спецслужбы, жителей ближайших домов эвакуировали.
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