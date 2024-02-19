В Подмосковье ввели режим оповещения о ЧС из-за взрывчатки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рейд с МЧС. Курган, рупор, громкоговоритель, мегафон, воздушная тревога
Администрация Лобны сообщила о режиме ЧС Фото:

В подмосковной Лобне ввели режим оповещения «Загорск». Об этом сообщила администрация города.

«По информации МВД, в городском округ Лобня введен режим „Загорск“», — говорится в сообщении, опубликованном в соцсети «ВКонтакте». Отмечается, что режим является разновидностью региональной системы оповещения граждан о чрезвычайных ситуациях.

Ранее сообщалось, что взрывное устройство было найдено в машине в подмосковной Лобне. По предварительным данным, во дворе на улице Дружбы работают спецслужбы, жителей ближайших домов эвакуировали.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В подмосковной Лобне ввели режим оповещения «Загорск». Об этом сообщила администрация города. «По информации МВД, в городском округ Лобня введен режим „Загорск“», — говорится в сообщении, опубликованном в соцсети «ВКонтакте». Отмечается, что режим является разновидностью региональной системы оповещения граждан о чрезвычайных ситуациях. Ранее сообщалось, что взрывное устройство было найдено в машине в подмосковной Лобне. По предварительным данным, во дворе на улице Дружбы работают спецслужбы, жителей ближайших домов эвакуировали.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...