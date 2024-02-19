Магазин ножей Златоуста наказали за недостоверные данные о товаре

Магазин ножей из Златоуста (Челябинской области) Роспотребнадзор наказал за недостоверную информацию о товаре. Как сообщили в пресс-службе ведомства, его правоту подтвердил суд.
«Балашихинский городской суд Московской области пришел к выводу, что индивидуальный предприниматель Т. А. Плетенева нарушает права потребителе. Исковые требования удовлетворены в полном объеме», — отметили в Роспотребнадзоре.
Жалоба поступила в территориальный одел управления в Златоусте и Кусинском районе. В интернет-магазине «Нож74» покупатель приобрел изделие, производитель которого не был указан. Выводы о том, что информация является неполной и недостоверной, были сделаны в ходе надзорного мероприятия. Контроль показал, что бизнес-леди нарушает права неопределенного круга потребителей.
В суде требовали это признать, заставив предпринимателя прекратить нарушение. Суд обязал бизнесвумен обеспечить наличие на сайте информации о продавце товаров.
При подготовке материала URA.RU обратилось за комментарием в адрес интернет-магазина. К моменту публикации ответ не поступил.
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