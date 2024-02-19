Магазин ножей Златоуста наказали за недостоверные данные о товаре

© Служба новостей «URA.RU»
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Производство холодного оружия на предприятии «АиР» в городе Златоуст. Челябинская область, оружие, нож, аир
Суд обязал представителей магазина указывать данные о производителе ножей Фото:

Магазин ножей из Златоуста (Челябинской области) Роспотребнадзор наказал за недостоверную информацию о товаре. Как сообщили в пресс-службе ведомства, его правоту подтвердил суд.

«Балашихинский городской суд Московской области пришел к выводу, что индивидуальный предприниматель Т. А. Плетенева нарушает права потребителе. Исковые требования удовлетворены в полном объеме», — отметили в Роспотребнадзоре.

Жалоба поступила в территориальный одел управления в Златоусте и Кусинском районе. В интернет-магазине «Нож74» покупатель приобрел изделие, производитель которого не был указан. Выводы о том, что информация является неполной и недостоверной, были сделаны в ходе надзорного мероприятия. Контроль показал, что бизнес-леди нарушает права неопределенного круга потребителей.

В суде требовали это признать, заставив предпринимателя прекратить нарушение. Суд обязал бизнесвумен обеспечить наличие на сайте информации о продавце товаров.

При подготовке материала URA.RU обратилось за комментарием в адрес интернет-магазина. К моменту публикации ответ не поступил.

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Магазин ножей из Златоуста (Челябинской области) Роспотребнадзор наказал за недостоверную информацию о товаре. Как сообщили в пресс-службе ведомства, его правоту подтвердил суд. «Балашихинский городской суд Московской области пришел к выводу, что индивидуальный предприниматель Т. А. Плетенева нарушает права потребителе. Исковые требования удовлетворены в полном объеме», — отметили в Роспотребнадзоре. Жалоба поступила в территориальный одел управления в Златоусте и Кусинском районе. В интернет-магазине «Нож74» покупатель приобрел изделие, производитель которого не был указан. Выводы о том, что информация является неполной и недостоверной, были сделаны в ходе надзорного мероприятия. Контроль показал, что бизнес-леди нарушает права неопределенного круга потребителей. В суде требовали это признать, заставив предпринимателя прекратить нарушение. Суд обязал бизнесвумен обеспечить наличие на сайте информации о продавце товаров. При подготовке материала URA.RU обратилось за комментарием в адрес интернет-магазина. К моменту публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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