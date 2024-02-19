Израиль признал президента Бразилии персоной нон-гранта за сравнение с нацистами

Глава МИД Израиля Кац признал президента Бразилии нежелательной персоной
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Луиса Инасиу Лула да Силва признан нежелательной персоной в Израиле Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац обозначил президента Бразилии Луиса Инасиу Лула да Силву персоной нон-гранта. Причиной послужило высказывание последнего, когда тот приравнял израильское государство к нацистам времен фашистской Германии.

«Я хочу передать президенту да Силве, что мы не простим его. Он является нежелательной личностью в Израиле, пока он не откажется [от своих слов] и не извинится», — публикует заявление Каца израильский портал Ynet.

Отмечается, что ранее бразильский президент назвал войну в секторе Газа геноцидом палестинского народа. Он приравнял действия Израиля к зверствам диктатора нацисткой Германии Адольфа Гитлера.

На Ближнем Востоке с 7 октября 2023 года проходит война между палестинскими боевиками из движения ХАМАС и Израилем. При этом Россия поддерживает именно палестинцев. С момента начала конфликта неоднократно сообщалось об ударах еврейского государства по гражданским объектам в секторе Газа.

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Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац обозначил президента Бразилии Луиса Инасиу Лула да Силву персоной нон-гранта. Причиной послужило высказывание последнего, когда тот приравнял израильское государство к нацистам времен фашистской Германии. «Я хочу передать президенту да Силве, что мы не простим его. Он является нежелательной личностью в Израиле, пока он не откажется [от своих слов] и не извинится», — публикует заявление Каца израильский портал Ynet. Отмечается, что ранее бразильский президент назвал войну в секторе Газа геноцидом палестинского народа. Он приравнял действия Израиля к зверствам диктатора нацисткой Германии Адольфа Гитлера. На Ближнем Востоке с 7 октября 2023 года проходит война между палестинскими боевиками из движения ХАМАС и Израилем. При этом Россия поддерживает именно палестинцев. С момента начала конфликта неоднократно сообщалось об ударах еврейского государства по гражданским объектам в секторе Газа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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