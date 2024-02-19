Израиль признал президента Бразилии персоной нон-гранта за сравнение с нацистами

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац обозначил президента Бразилии Луиса Инасиу Лула да Силву персоной нон-гранта. Причиной послужило высказывание последнего, когда тот приравнял израильское государство к нацистам времен фашистской Германии.
«Я хочу передать президенту да Силве, что мы не простим его. Он является нежелательной личностью в Израиле, пока он не откажется [от своих слов] и не извинится», —
Отмечается, что ранее бразильский президент назвал войну в секторе Газа геноцидом палестинского народа. Он приравнял действия Израиля к зверствам диктатора нацисткой Германии Адольфа Гитлера.
На Ближнем Востоке с 7 октября 2023 года проходит война между палестинскими боевиками из движения ХАМАС и Израилем. При этом Россия поддерживает именно палестинцев. С момента начала конфликта неоднократно сообщалось об ударах еврейского государства по гражданским объектам в секторе Газа.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.