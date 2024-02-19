Путин поручил правительству сделать россиян богаче

Путин поручил правительству увеличить реальные доходы россиян на 2024 год

19 февраля 2024 в 21:25 Размер текста - 17 +

Владимир Путин поручил кабмину РФ снизить общий уровень бедности в стране Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин поручил правительству страны занять увеличением реальных доходов граждан до 2024 году. Об этом сообщается на сайте Кремля. «[Правительству РФ] на период до 2030 года уделить особое внимание решению в текущем году следующих ключевых задач. Одна из них, увеличение реальных доходов граждан», — отмечается на официальном сайте Кремля. В начале 2024 года Путин подводил итоги за предыдущий. Тогда российский глава остался недоволен уровнем зарплат россиян в стране. Особенно, на фоне повышенной инфляции.

Президент России Владимир Путин поручил правительству страны занять увеличением реальных доходов граждан до 2024 году. Об этом сообщается на сайте Кремля. «[Правительству РФ] на период до 2030 года уделить особое внимание решению в текущем году следующих ключевых задач. Одна из них, увеличение реальных доходов граждан», — отмечается на официальном сайте Кремля. В начале 2024 года Путин подводил итоги за предыдущий. Тогда российский глава остался недоволен уровнем зарплат россиян в стране. Особенно, на фоне повышенной инфляции.