Путин поручил правительству сделать россиян богаче

Путин поручил правительству увеличить реальные доходы россиян на 2024 год
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Владимир Путин на приветствии членам избирательных комиссий. Москва, путин владимир, топ
Владимир Путин поручил кабмину РФ снизить общий уровень бедности в стране Фото:

Президент России Владимир Путин поручил правительству страны занять увеличением реальных доходов граждан до 2024 году. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«[Правительству РФ] на период до 2030 года уделить особое внимание решению в текущем году следующих ключевых задач. Одна из них, увеличение реальных доходов граждан», — отмечается на официальном сайте Кремля.

В начале 2024 года Путин подводил итоги за предыдущий. Тогда российский глава остался недоволен уровнем зарплат россиян в стране. Особенно, на фоне повышенной инфляции.

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Президент России Владимир Путин поручил правительству страны занять увеличением реальных доходов граждан до 2024 году. Об этом сообщается на сайте Кремля. «[Правительству РФ] на период до 2030 года уделить особое внимание решению в текущем году следующих ключевых задач. Одна из них, увеличение реальных доходов граждан», — отмечается на официальном сайте Кремля. В начале 2024 года Путин подводил итоги за предыдущий. Тогда российский глава остался недоволен уровнем зарплат россиян в стране. Особенно, на фоне повышенной инфляции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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