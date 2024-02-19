Путин поручил правительству сделать россиян богаче

Владимир Путин поручил кабмину РФ снизить общий уровень бедности в стране
Президент России Владимир Путин поручил правительству страны занять увеличением реальных доходов граждан до 2024 году. Об этом сообщается на сайте Кремля.
«[Правительству РФ] на период до 2030 года уделить особое внимание решению в текущем году следующих ключевых задач. Одна из них, увеличение реальных доходов граждан», — отмечается на официальном сайте Кремля.
В начале 2024 года Путин подводил итоги за предыдущий. Тогда российский глава остался недоволен уровнем зарплат россиян в стране. Особенно, на фоне повышенной инфляции.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.