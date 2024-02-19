Власти хотят выделить северным территориям Пермского края 2 млрд рублей

20 февраля 2024 в 14:50 Размер текста - 17 +

Сотни миллионов рублей будут потрачены на капремонт домов в Березниках и Соликамске Фото: Сергей Русанов © URA.RU Власти Пермского края намерены дополнительно профинансировать развитие муниципалитетов Верхнекамья и Коми-Пермяцкого округа. Об этом шла речь на заседании регионального правительства, в ходе которого губернатор Дмитрий Махонин сообщил о планах по выделению 1,3 млрд рублей на строительство спорткомплекса в Березниках. Еще 730 млн рублей власти хотят направить на капитальный ремонт домов в Березниках и Соликамске. «Средства будут направлены на финансирование крупного спортивного объекта — многофункционального центра с акцентом на развитие баскетбола. Хотелось бы, чтобы мы к концу этого года заходили на строительно-монтажные работы. Также 730 миллионов выделяются на ремонт фасадов домов, кровель, фундаментов. Будем с фондом капремонта подходить комплексно к обновлению всего центра Березников и Соликамска», — сказал на заседании краевого правительства Дмитрий Махонин. Также власти Пермского края планируют выделить около 100 млн рублей на инфраструктурные проекты к юбилею Коми-Пермяцкого округа, который будет праздновать 100-летие. Необходимые поправки в прикамский бюджет внесены на рассмотрение депутатов законодательного собрания региона. Краевой парламент рассмотрит предложения регионального кабмина на заседании в марте. Ожидается, что поправки будут приняты в двух чтениях. Ранее URA.RU рассказывало, что власти Пермского края дополнительно направят более трех миллиардов рублей на развитие здравоохранения и два миллиарда рублей на развитие образования. Соответствующие поправки в региональный бюджет губернатор Прикамья Дмитрий Махонин внес на заседании фракции «Единой России» в законодательном собрании. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти Пермского края намерены дополнительно профинансировать развитие муниципалитетов Верхнекамья и Коми-Пермяцкого округа. Об этом шла речь на заседании регионального правительства, в ходе которого губернатор Дмитрий Махонин сообщил о планах по выделению 1,3 млрд рублей на строительство спорткомплекса в Березниках. Еще 730 млн рублей власти хотят направить на капитальный ремонт домов в Березниках и Соликамске. «Средства будут направлены на финансирование крупного спортивного объекта — многофункционального центра с акцентом на развитие баскетбола. Хотелось бы, чтобы мы к концу этого года заходили на строительно-монтажные работы. Также 730 миллионов выделяются на ремонт фасадов домов, кровель, фундаментов. Будем с фондом капремонта подходить комплексно к обновлению всего центра Березников и Соликамска», — сказал на заседании краевого правительства Дмитрий Махонин. Также власти Пермского края планируют выделить около 100 млн рублей на инфраструктурные проекты к юбилею Коми-Пермяцкого округа, который будет праздновать 100-летие. Необходимые поправки в прикамский бюджет внесены на рассмотрение депутатов законодательного собрания региона. Краевой парламент рассмотрит предложения регионального кабмина на заседании в марте. Ожидается, что поправки будут приняты в двух чтениях. Ранее URA.RU рассказывало, что власти Пермского края дополнительно направят более трех миллиардов рублей на развитие здравоохранения и два миллиарда рублей на развитие образования. Соответствующие поправки в региональный бюджет губернатор Прикамья Дмитрий Махонин внес на заседании фракции «Единой России» в законодательном собрании.