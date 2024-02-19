Слуцкого подозревают в заимствовании предвыборных идей у пермских эсеров

20 февраля 2024 в 16:03 Размер текста - 17 +

ЛДПР проводит сейчас всероссийский опрос, который ляжет в основу программы Слуцкого Фото: Владимир Андреев © URA.RU В пермских политэлитах обратили внимание, что название опроса «Скажи Слуцкому правду», которое запустило ЛДПР для разработки предвыборной программы Леонида Слуцкого, напоминает предвыборный слоган пермских эсеров в ходе кампании-2016. Слоган звучал как «Расскажем Путину правду». Тогда «Справедливая Россия» выступала против экс-губернатора Пермского края Виктора Басаргина, по сути, добиваясь его отставки. «Эсеров в Перми вел политтехнолог Андрей Пономарев, из Москвы. Где он сейчас, неизвестно, но вряд ли работает в штабе Леонида Слуцкого. Есть версия, что слоган придумал Тимур Мардер, который фактически руководил предвыборным штабом оппозиции в 2016 году. Но он уехал из России. Наверное, просто совпадение», — говорят инсайдеры. И добавляют, что совпадение неудачное. В 2016 году противогубернаторский альянс с треском проиграл команде Басаргина, не добившись поставленных целей. «Одни тут правду уже понарассказывали», — шутят в политэлитах. URA.RU направило запрос в пресс-службу ЛДПР, на момент публикации ответ не был получен. Руководитель реготделения СР Вероника Куликова отметила, что «ассоциации возникают». Эсеры, ЛПРД и КПРФ в 2016 году были частью единого альянса, который выступал против экс-губернатора Виктора Басаргина. По итогам выборов они показали обычный для себя результат несмотря на то, что в кампанию-2016 было вложено на порядок больше ресурсов. Фото прислал читатель URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В пермских политэлитах обратили внимание, что название опроса «Скажи Слуцкому правду», которое запустило ЛДПР для разработки предвыборной программы Леонида Слуцкого, напоминает предвыборный слоган пермских эсеров в ходе кампании-2016. Слоган звучал как «Расскажем Путину правду». Тогда «Справедливая Россия» выступала против экс-губернатора Пермского края Виктора Басаргина, по сути, добиваясь его отставки. «Эсеров в Перми вел политтехнолог Андрей Пономарев, из Москвы. Где он сейчас, неизвестно, но вряд ли работает в штабе Леонида Слуцкого. Есть версия, что слоган придумал Тимур Мардер, который фактически руководил предвыборным штабом оппозиции в 2016 году. Но он уехал из России. Наверное, просто совпадение», — говорят инсайдеры. И добавляют, что совпадение неудачное. В 2016 году противогубернаторский альянс с треском проиграл команде Басаргина, не добившись поставленных целей. «Одни тут правду уже понарассказывали», — шутят в политэлитах. URA.RU направило запрос в пресс-службу ЛДПР, на момент публикации ответ не был получен. Руководитель реготделения СР Вероника Куликова отметила, что «ассоциации возникают». Эсеры, ЛПРД и КПРФ в 2016 году были частью единого альянса, который выступал против экс-губернатора Виктора Басаргина. По итогам выборов они показали обычный для себя результат несмотря на то, что в кампанию-2016 было вложено на порядок больше ресурсов.