Челябинский экс-министр Бехтерев полностью избавился от наказания за коррупцию

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Бехтерев Олег, на приговоре областного суда. Челябинск, бехтерев олег
Олега Бехтерева условно-досрочно освободили от принудительных работ Фото:

Челябинский областной суд 20 февраля окончательно освободил от принудительных работ бывшего министра социальных отношений региона Олега Бехтерева, осужденного за коррупцию. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда.

«Челябинский областной суд оставил без изменения постановление Калининского райсуда, которым осужденный Олег Бехтерев освобожден от отбывания наказания в виде принудительных работ условно-досрочно на 11 месяцев и три дня. Наложенные на Бехтерева обязанности также оставили в силе», — сообщили URA.RU в пресс-службе облсуда.

Бехтерев попал под следствие в 2014 году. Изначально его обвиняли в мошенничестве. По версии следствия, он вместе с предпринимателем Ириной Кем проворачивал аферы при закупке технических средств реабилитации инвалидов. Сумма хищений оценивалась в 36 млн рублей. Позднее в деле появились и коррупционные статьи.

Суд на экс-чиновником состоялся в марте 2018 года. К тому моменту его обвиняли в растрате и получении взяток. Однако суд исключил из дела статью 290 УК РФ. По итогу Бехтерев отделался условным сроком и штрафом в 900 тысяч рублей.

Однако суд апелляционной инстанции вернул в дело статью о взятках. И назначил экс-министру реальный семилетний срок, а также штраф в 10 млн рублей, из которого он выплатил лишь 405 тысяч рублей. Несмотря на это в июле 2022 года Бехтереву заменили оставшийся срок в колонии принудительными работами.

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Челябинский областной суд 20 февраля окончательно освободил от принудительных работ бывшего министра социальных отношений региона Олега Бехтерева, осужденного за коррупцию. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда. «Челябинский областной суд оставил без изменения постановление Калининского райсуда, которым осужденный Олег Бехтерев освобожден от отбывания наказания в виде принудительных работ условно-досрочно на 11 месяцев и три дня. Наложенные на Бехтерева обязанности также оставили в силе», — сообщили URA.RU в пресс-службе облсуда. Бехтерев попал под следствие в 2014 году. Изначально его обвиняли в мошенничестве. По версии следствия, он вместе с предпринимателем Ириной Кем проворачивал аферы при закупке технических средств реабилитации инвалидов. Сумма хищений оценивалась в 36 млн рублей. Позднее в деле появились и коррупционные статьи. Суд на экс-чиновником состоялся в марте 2018 года. К тому моменту его обвиняли в растрате и получении взяток. Однако суд исключил из дела статью 290 УК РФ. По итогу Бехтерев отделался условным сроком и штрафом в 900 тысяч рублей. Однако суд апелляционной инстанции вернул в дело статью о взятках. И назначил экс-министру реальный семилетний срок, а также штраф в 10 млн рублей, из которого он выплатил лишь 405 тысяч рублей. Несмотря на это в июле 2022 года Бехтереву заменили оставшийся срок в колонии принудительными работами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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