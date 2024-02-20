Металлургический район Челябинска частично остался без горячей воды и тепла

20 февраля 2024 в 16:50 Размер текста - 17 +

На данный момент аварийные бригады МУП «ЧКТС» приступили к устранению повреждения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Металлургический район Челябинска частично остался без горячей воды и тепла. Об отключении теплоснабжения сообщили в мэрии Челябинска. «Аварийные бригады МУП „ЧКТС“ уже приступили к устранению повреждения. Под отключение горячего водоснабжения и отопления попали дома по улицам Шоссе Металлургов, Черкасская, Пети Калмыкова, Комаровского, 50 лет ВЛКСМ и Аральская», — рассказали в мэрии. На данный момент вопрос находится на контроле управления ЖКХ. Между тем, по прогнозам синоптиков в Челябинске до начала выходных днем будет минус 11-17, ночи будут морозными — до минус 30 градусов по Цельсию.

Металлургический район Челябинска частично остался без горячей воды и тепла. Об отключении теплоснабжения сообщили в мэрии Челябинска. «Аварийные бригады МУП „ЧКТС“ уже приступили к устранению повреждения. Под отключение горячего водоснабжения и отопления попали дома по улицам Шоссе Металлургов, Черкасская, Пети Калмыкова, Комаровского, 50 лет ВЛКСМ и Аральская», — рассказали в мэрии. На данный момент вопрос находится на контроле управления ЖКХ. Между тем, по прогнозам синоптиков в Челябинске до начала выходных днем будет минус 11-17, ночи будут морозными — до минус 30 градусов по Цельсию.