Металлургический район Челябинска частично остался без горячей воды и тепла

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На данный момент аварийные бригады МУП «ЧКТС» приступили к устранению повреждения Фото:

Металлургический район Челябинска частично остался без горячей воды и тепла. Об отключении теплоснабжения сообщили в мэрии Челябинска.

«Аварийные бригады МУП „ЧКТС“ уже приступили к устранению повреждения. Под отключение горячего водоснабжения и отопления попали дома по улицам Шоссе Металлургов, Черкасская, Пети Калмыкова, Комаровского, 50 лет ВЛКСМ и Аральская», — рассказали в мэрии.

На данный момент вопрос находится на контроле управления ЖКХ. Между тем, по прогнозам синоптиков в Челябинске до начала выходных днем будет минус 11-17, ночи будут морозными — до минус 30 градусов по Цельсию.

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Металлургический район Челябинска частично остался без горячей воды и тепла. Об отключении теплоснабжения сообщили в мэрии Челябинска. «Аварийные бригады МУП „ЧКТС“ уже приступили к устранению повреждения. Под отключение горячего водоснабжения и отопления попали дома по улицам Шоссе Металлургов, Черкасская, Пети Калмыкова, Комаровского, 50 лет ВЛКСМ и Аральская», — рассказали в мэрии. На данный момент вопрос находится на контроле управления ЖКХ. Между тем, по прогнозам синоптиков в Челябинске до начала выходных днем будет минус 11-17, ночи будут морозными — до минус 30 градусов по Цельсию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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