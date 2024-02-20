20 февраля 2024

Пермяк, зарезавший свою экс-супругу, сделал это из ревности

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, уголовное дело, убийство, нож
Пермяка обвиняют в убийстве своей экс-супруги Фото:

В Пермском крае следствие предъявило обвинение 45-летнему мужчине, который зарезал свою бывшую супругу. Его обвиняют в убийстве, произошедшем в результате ссоры на почве ревности.

«Верещагинским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ 45-летнему местному жителю предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Утром 19 февраля 2024 года в подъезде дома, расположенного в Сивинском округе, между экс-супругами на почве ревности произошла ссора. В ходе ссоры мужчина нанес женщине удары ножом. Она скончалась на месте происшествия спустя непродолжительное время», — сообщается на сайте СУ СК РФ по Пермскому краю.

По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователи выясняют все обстоятельства и мотивы совершенного преступления. Ранее URA.RU рассказывало, что у погибшей женщины осталось пятеро детей. Самому младшему ребенку два года. Опеку над ним и еще тремя детьми взял старший 20-летний сын.

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В Пермском крае следствие предъявило обвинение 45-летнему мужчине, который зарезал свою бывшую супругу. Его обвиняют в убийстве, произошедшем в результате ссоры на почве ревности. «Верещагинским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ 45-летнему местному жителю предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Утром 19 февраля 2024 года в подъезде дома, расположенного в Сивинском округе, между экс-супругами на почве ревности произошла ссора. В ходе ссоры мужчина нанес женщине удары ножом. Она скончалась на месте происшествия спустя непродолжительное время», — сообщается на сайте СУ СК РФ по Пермскому краю. По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователи выясняют все обстоятельства и мотивы совершенного преступления. Ранее URA.RU рассказывало, что у погибшей женщины осталось пятеро детей. Самому младшему ребенку два года. Опеку над ним и еще тремя детьми взял старший 20-летний сын.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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