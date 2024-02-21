В Перми исполнят панк-оперу группы «Сектор Газа»

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Рок-фестиваль «Кардиограмма». Екатеринбург, гитара, инструмент, рок, электрогитара
Панк-шоу ждет пермяков в апреле Фото:

Панк-оперу «Кащей Бессмертный» группы «Сектор Газа» исполнят в Перми на сцене одного из клубов. В шоу примет участие дочь лидера панк-команды Юрия Хоя Ирина Клинских, а также музыканты группы, говорится в анонсе.

«На сцене в Перми при поддержке и участии старшей дочери Юрия Хоя — Ирины Клинских, а также при участии музыкантов группы „Сектор Газа“ и специальных гостей, состоится показ сценической версии легендарной панк-оперы. Шоу будет дополнено визуальным рядом, погружающим зрителей в атмосферу альбома», — сообщают организаторы в соцсетях.

Альбом «Кащей Бессмертный», представляющий собой ряд песен, объединенных в одно произведение, группа «Сектор газа» выпустила в 1994 году. Пластинка стала одной из самой популярных среди фанатов команды. Автор проекта, лидер «Сектора Газа» Юрий Хой умер в 2000 году.

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Панк-оперу «Кащей Бессмертный» группы «Сектор Газа» исполнят в Перми на сцене одного из клубов. В шоу примет участие дочь лидера панк-команды Юрия Хоя Ирина Клинских, а также музыканты группы, говорится в анонсе. «На сцене в Перми при поддержке и участии старшей дочери Юрия Хоя — Ирины Клинских, а также при участии музыкантов группы „Сектор Газа“ и специальных гостей, состоится показ сценической версии легендарной панк-оперы. Шоу будет дополнено визуальным рядом, погружающим зрителей в атмосферу альбома», — сообщают организаторы в соцсетях. Альбом «Кащей Бессмертный», представляющий собой ряд песен, объединенных в одно произведение, группа «Сектор газа» выпустила в 1994 году. Пластинка стала одной из самой популярных среди фанатов команды. Автор проекта, лидер «Сектора Газа» Юрий Хой умер в 2000 году.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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