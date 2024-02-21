В Перми исполнят панк-оперу группы «Сектор Газа»

Панк-шоу ждет пермяков в апреле Фото: Илья Московец © URA.RU

Панк-оперу «Кащей Бессмертный» группы «Сектор Газа» исполнят в Перми на сцене одного из клубов. В шоу примет участие дочь лидера панк-команды Юрия Хоя Ирина Клинских, а также музыканты группы, говорится в анонсе.

«На сцене в Перми при поддержке и участии старшей дочери Юрия Хоя — Ирины Клинских, а также при участии музыкантов группы „Сектор Газа“ и специальных гостей, состоится показ сценической версии легендарной панк-оперы. Шоу будет дополнено визуальным рядом, погружающим зрителей в атмосферу альбома», — сообщают организаторы в соцсетях.

Альбом «Кащей Бессмертный», представляющий собой ряд песен, объединенных в одно произведение, группа «Сектор газа» выпустила в 1994 году. Пластинка стала одной из самой популярных среди фанатов команды. Автор проекта, лидер «Сектора Газа» Юрий Хой умер в 2000 году.