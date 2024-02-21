В екатеринбургском Доме кино пройдет прощание с кинорежиссером Макеранцем

21 февраля 2024 в 16:03 Размер текста - 17 +

Стало известно, когда пройдет прощание с известным уральским кинематографистом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге 22 февраля в Доме кино пройдет прощание с председателем Свердловской организации Союза кинематографистов РФ Владимиром Макеранцем. Об этом URA.RU рассказали в организации. «Гражданская панихида состоится 22 февраля в 13:00 в Доме кино по адресу улица Луначарского, 137. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Владимира Макеранца», — сообщили в Союзе кинематографистов. О том, что Владимир Макеранец скончался на 76-м году жизни агентство сообщало 20 февраля. Он был советским и российским кинорежиссером, оператором, а также президентом Гильдии операторов Урала. В 1963 году поступил работать на Свердловскую киностудию, самостоятельно стал снимать с 1971 года. В списке его картин, где он выступал как оператор, — «Время свиданий», «В стреляющей глуши», «Дом на дюнах» и «Семен Дежнев». Как режиссер он снял «Золотой полоз», «Привет, малыш!» и «Ты есть».

В Екатеринбурге 22 февраля в Доме кино пройдет прощание с председателем Свердловской организации Союза кинематографистов РФ Владимиром Макеранцем. Об этом URA.RU рассказали в организации. «Гражданская панихида состоится 22 февраля в 13:00 в Доме кино по адресу улица Луначарского, 137. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Владимира Макеранца», — сообщили в Союзе кинематографистов. О том, что Владимир Макеранец скончался на 76-м году жизни агентство сообщало 20 февраля. Он был советским и российским кинорежиссером, оператором, а также президентом Гильдии операторов Урала. В 1963 году поступил работать на Свердловскую киностудию, самостоятельно стал снимать с 1971 года. В списке его картин, где он выступал как оператор, — «Время свиданий», «В стреляющей глуши», «Дом на дюнах» и «Семен Дежнев». Как режиссер он снял «Золотой полоз», «Привет, малыш!» и «Ты есть».