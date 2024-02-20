Мэр Ханты-Мансийска успокоил жителей, боявшихся вырубки леса при застройке микрорайона

Новый микрорайон в Ханты-Мансийске не затронет лесной массив

21 февраля 2024 в 16:20 Размер текста - 17 +

Новый ИЖС не затронет лесной массив Фото: Илья Московец © URA.RU Мэр Ханты-Мансийска Максим Ряшин успокоил местных жителей, которые боялись, что под новое индивидуальное жилищное строительство будет вырублен лес в районе ОМК. Глава города рассказал, что территория не затронет зеленый массив, об этом он написал в своем telegram-канале. «Дал поручение коллегам из департамента градостроительства и архитектуры внимательно изучить территорию ОМК в соответствии запросом граждан и с учетом природной специфики: заболоченности, пойменного участка и, конечно, леса. После экспертной оценки приступим к общественным обсуждениям плана развития микрорайона», — написал Максим Ряшин. Глава Ханты-Мансийска отметил, что в мэрию неоднократно поступали просьбы местных жителей выделить участки под строительство ИЖС и благоустроить общественные пространства. «Соответствующая работа в настоящее время ведется специализированной организацией», — написал Максим Ряшин. Ранее URA.RU писало, что жители Ханты-Мансийска выступали против вырубки леса под новый ИЖС. Глава города в своем telegram-канале отметил, что под строительство не будет уничтожаться лесной массив, а одновременно с этим будет создан реестр деревьев в городских лесах.

Мэр Ханты-Мансийска Максим Ряшин успокоил местных жителей, которые боялись, что под новое индивидуальное жилищное строительство будет вырублен лес в районе ОМК. Глава города рассказал, что территория не затронет зеленый массив, об этом он написал в своем telegram-канале. «Дал поручение коллегам из департамента градостроительства и архитектуры внимательно изучить территорию ОМК в соответствии запросом граждан и с учетом природной специфики: заболоченности, пойменного участка и, конечно, леса. После экспертной оценки приступим к общественным обсуждениям плана развития микрорайона», — написал Максим Ряшин. Глава Ханты-Мансийска отметил, что в мэрию неоднократно поступали просьбы местных жителей выделить участки под строительство ИЖС и благоустроить общественные пространства. «Соответствующая работа в настоящее время ведется специализированной организацией», — написал Максим Ряшин. Ранее URA.RU писало, что жители Ханты-Мансийска выступали против вырубки леса под новый ИЖС. Глава города в своем telegram-канале отметил, что под строительство не будет уничтожаться лесной массив, а одновременно с этим будет создан реестр деревьев в городских лесах.