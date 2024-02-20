20 февраля 2024

Мэр Ханты-Мансийска успокоил жителей, боявшихся вырубки леса при застройке микрорайона

Новый микрорайон в Ханты-Мансийске не затронет лесной массив
© Служба новостей «URA.RU»
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Ново-Московский тракт. Свердловская область, сосны, снег, зима, лес, прогноз погоды, природа
Новый ИЖС не затронет лесной массив Фото:

Мэр Ханты-Мансийска Максим Ряшин успокоил местных жителей, которые боялись, что под новое индивидуальное жилищное строительство будет вырублен лес в районе ОМК. Глава города рассказал, что территория не затронет зеленый массив, об этом он написал в своем telegram-канале.

«Дал поручение коллегам из департамента градостроительства и архитектуры внимательно изучить территорию ОМК в соответствии запросом граждан и с учетом природной специфики: заболоченности, пойменного участка и, конечно, леса. После экспертной оценки приступим к общественным обсуждениям плана развития микрорайона», — написал Максим Ряшин.

Глава Ханты-Мансийска отметил, что в мэрию неоднократно поступали просьбы местных жителей выделить участки под строительство ИЖС и благоустроить общественные пространства. «Соответствующая работа в настоящее время ведется специализированной организацией», — написал Максим Ряшин.

Ранее URA.RU писало, что жители Ханты-Мансийска выступали против вырубки леса под новый ИЖС. Глава города в своем telegram-канале отметил, что под строительство не будет уничтожаться лесной массив, а одновременно с этим будет создан реестр деревьев в городских лесах.

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Мэр Ханты-Мансийска Максим Ряшин успокоил местных жителей, которые боялись, что под новое индивидуальное жилищное строительство будет вырублен лес в районе ОМК. Глава города рассказал, что территория не затронет зеленый массив, об этом он написал в своем telegram-канале. «Дал поручение коллегам из департамента градостроительства и архитектуры внимательно изучить территорию ОМК в соответствии запросом граждан и с учетом природной специфики: заболоченности, пойменного участка и, конечно, леса. После экспертной оценки приступим к общественным обсуждениям плана развития микрорайона», — написал Максим Ряшин. Глава Ханты-Мансийска отметил, что в мэрию неоднократно поступали просьбы местных жителей выделить участки под строительство ИЖС и благоустроить общественные пространства. «Соответствующая работа в настоящее время ведется специализированной организацией», — написал Максим Ряшин. Ранее URA.RU писало, что жители Ханты-Мансийска выступали против вырубки леса под новый ИЖС. Глава города в своем telegram-канале отметил, что под строительство не будет уничтожаться лесной массив, а одновременно с этим будет создан реестр деревьев в городских лесах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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