Мэр Ханты-Мансийска успокоил жителей, боявшихся вырубки леса при застройке микрорайона

Мэр Ханты-Мансийска Максим Ряшин успокоил местных жителей, которые боялись, что под новое индивидуальное жилищное строительство будет вырублен лес в районе ОМК. Глава города рассказал, что территория не затронет зеленый массив, об этом он написал в своем telegram-канале.
«Дал поручение коллегам из департамента градостроительства и архитектуры внимательно изучить территорию ОМК в соответствии запросом граждан и с учетом природной специфики: заболоченности, пойменного участка и, конечно, леса. После экспертной оценки приступим к общественным обсуждениям плана развития микрорайона», — написал Максим Ряшин.
Глава Ханты-Мансийска отметил, что в мэрию неоднократно поступали просьбы местных жителей выделить участки под строительство ИЖС и благоустроить общественные пространства. «Соответствующая работа в настоящее время ведется специализированной организацией», — написал Максим Ряшин.
Ранее URA.RU писало, что жители Ханты-Мансийска выступали против вырубки леса под новый ИЖС. Глава города в своем telegram-канале отметил, что под строительство не будет уничтожаться лесной массив, а одновременно с этим будет создан реестр деревьев в городских лесах.
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