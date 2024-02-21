Челябинская полиция записала клип к Дню защитника Отечества. Видео

22 февраля 2024 в 11:46 Размер текста - 17 +

Видеоряд посвящен празднованию 23 февраля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сотрудники полиции Челябинской области поздравили жителей региона с Днем защитника Отечества праздничным клипом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону. «Испокон веков наше Отечество славило своих сыновей, готовых в любой момент самоотверженно встать на его защиту и оберегать от всевозможных угроз. История России полна славных боевых страниц, а грандиозные победы закаляли и укрепляли ее величие», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. В ведомстве уточнили, что клип был записан на музыку В.Л. Кубышко и слова М.А. Ваганова «Только бы не зря». В нем современные солдаты России, перенимая традиции и доблестный пример поколений, продолжают оберегать страну и живущих в ней граждан России от внешних и внутренних врагов. Ранее URA.RU сообщало о том, что сотрудники полиции Челябинской области записали клип к Дню народного единства. Песню исполнили солисты вокального ведомственного ансамбля «Время Ч».

Сотрудники полиции Челябинской области поздравили жителей региона с Днем защитника Отечества праздничным клипом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону. «Испокон веков наше Отечество славило своих сыновей, готовых в любой момент самоотверженно встать на его защиту и оберегать от всевозможных угроз. История России полна славных боевых страниц, а грандиозные победы закаляли и укрепляли ее величие», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. В ведомстве уточнили, что клип был записан на музыку В.Л. Кубышко и слова М.А. Ваганова «Только бы не зря». В нем современные солдаты России, перенимая традиции и доблестный пример поколений, продолжают оберегать страну и живущих в ней граждан России от внешних и внутренних врагов. Ранее URA.RU сообщало о том, что сотрудники полиции Челябинской области записали клип к Дню народного единства. Песню исполнили солисты вокального ведомственного ансамбля «Время Ч».