21 февраля 2024

Челябинская полиция записала клип к Дню защитника Отечества. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Телестудия РМК в БЦ Высоцкий. Екатеринбург, камера, видеокамера, студия, съемка, телевидение, телестудия, шоу
Видеоряд посвящен празднованию 23 февраля Фото:

Сотрудники полиции Челябинской области поздравили жителей региона с Днем защитника Отечества праздничным клипом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

«Испокон веков наше Отечество славило своих сыновей, готовых в любой момент самоотверженно встать на его защиту и оберегать от всевозможных угроз. История России полна славных боевых страниц, а грандиозные победы закаляли и укрепляли ее величие», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства.

В ведомстве уточнили, что клип был записан на музыку В.Л. Кубышко и слова М.А. Ваганова «Только бы не зря». В нем современные солдаты России, перенимая традиции и доблестный пример поколений, продолжают оберегать страну и живущих в ней граждан России от внешних и внутренних врагов.

Ранее URA.RU сообщало о том, что сотрудники полиции Челябинской области записали клип к Дню народного единства. Песню исполнили солисты вокального ведомственного ансамбля «Время Ч».

Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сотрудники полиции Челябинской области поздравили жителей региона с Днем защитника Отечества праздничным клипом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону. «Испокон веков наше Отечество славило своих сыновей, готовых в любой момент самоотверженно встать на его защиту и оберегать от всевозможных угроз. История России полна славных боевых страниц, а грандиозные победы закаляли и укрепляли ее величие», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. В ведомстве уточнили, что клип был записан на музыку В.Л. Кубышко и слова М.А. Ваганова «Только бы не зря». В нем современные солдаты России, перенимая традиции и доблестный пример поколений, продолжают оберегать страну и живущих в ней граждан России от внешних и внутренних врагов. Ранее URA.RU сообщало о том, что сотрудники полиции Челябинской области записали клип к Дню народного единства. Песню исполнили солисты вокального ведомственного ансамбля «Время Ч».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...