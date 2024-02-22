Министр обороны Хренин: Запад готовится к войне с Белоруссией

Запад готовится к военным действиям против республики Беларусь. Об этом заявил министр обороны страны Виктор Хренин.
«На сегодняшний день мы видим заблаговременный комплекс мероприятий, которые проводит Западная Европа во главе с США для подготовки к военным действиям. Мы понимаем, против кого эти военные действия будут направлены. Постоянно ведется разведка против Белоруссии», — сказал Виктор Хренин в интервью телеканалу «Россия 24». Он добавил, что республика видит интерес Запада к территории страны в целом. Особенно за рубежом интересуются военными базами в республике, добавил Хренин.
В феврале этого года Беларусь усилила охрану на южной границе с Украиной. Также президент страны Александр Лукашенко на днях говорил о действиях украинских диверсантов на границе. Россия и Беларусь сотрудничают в военной сфере друг с другом.
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