Министр обороны Хренин: Запад готовится к войне с Белоруссией

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Министр обороны Республики Беларусь Виктор Хренин
Запад готовится к военным действиям против Беларуси и ее солдат, подчеркнул Виктор Хренин Фото:

Запад готовится к военным действиям против республики Беларусь. Об этом заявил министр обороны страны Виктор Хренин.

«На сегодняшний день мы видим заблаговременный комплекс мероприятий, которые проводит Западная Европа во главе с США для подготовки к военным действиям. Мы понимаем, против кого эти военные действия будут направлены. Постоянно ведется разведка против Белоруссии», — сказал Виктор Хренин в интервью телеканалу «Россия 24». Он добавил, что республика видит интерес Запада к территории страны в целом. Особенно за рубежом интересуются военными базами в республике, добавил Хренин.

В феврале этого года Беларусь усилила охрану на южной границе с Украиной. Также президент страны Александр Лукашенко на днях говорил о действиях украинских диверсантов на границе. Россия и Беларусь сотрудничают в военной сфере друг с другом.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Запад готовится к военным действиям против республики Беларусь. Об этом заявил министр обороны страны Виктор Хренин. «На сегодняшний день мы видим заблаговременный комплекс мероприятий, которые проводит Западная Европа во главе с США для подготовки к военным действиям. Мы понимаем, против кого эти военные действия будут направлены. Постоянно ведется разведка против Белоруссии», — сказал Виктор Хренин в интервью телеканалу «Россия 24». Он добавил, что республика видит интерес Запада к территории страны в целом. Особенно за рубежом интересуются военными базами в республике, добавил Хренин. В феврале этого года Беларусь усилила охрану на южной границе с Украиной. Также президент страны Александр Лукашенко на днях говорил о действиях украинских диверсантов на границе. Россия и Беларусь сотрудничают в военной сфере друг с другом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...