Министр обороны Хренин: Запад готовится к войне с Белоруссией

22 февраля 2024 в 13:24 Размер текста - 17 +

Запад готовится к военным действиям против Беларуси и ее солдат, подчеркнул Виктор Хренин Фото: Официальный сайт Минобороны Республики Беларусь Запад готовится к военным действиям против республики Беларусь. Об этом заявил министр обороны страны Виктор Хренин. «На сегодняшний день мы видим заблаговременный комплекс мероприятий, которые проводит Западная Европа во главе с США для подготовки к военным действиям. Мы понимаем, против кого эти военные действия будут направлены. Постоянно ведется разведка против Белоруссии», — сказал Виктор Хренин в интервью телеканалу «Россия 24». Он добавил, что республика видит интерес Запада к территории страны в целом. Особенно за рубежом интересуются военными базами в республике, добавил Хренин. В феврале этого года Беларусь усилила охрану на южной границе с Украиной. Также президент страны Александр Лукашенко на днях говорил о действиях украинских диверсантов на границе. Россия и Беларусь сотрудничают в военной сфере друг с другом.

Запад готовится к военным действиям против республики Беларусь. Об этом заявил министр обороны страны Виктор Хренин. «На сегодняшний день мы видим заблаговременный комплекс мероприятий, которые проводит Западная Европа во главе с США для подготовки к военным действиям. Мы понимаем, против кого эти военные действия будут направлены. Постоянно ведется разведка против Белоруссии», — сказал Виктор Хренин в интервью телеканалу «Россия 24». Он добавил, что республика видит интерес Запада к территории страны в целом. Особенно за рубежом интересуются военными базами в республике, добавил Хренин. В феврале этого года Беларусь усилила охрану на южной границе с Украиной. Также президент страны Александр Лукашенко на днях говорил о действиях украинских диверсантов на границе. Россия и Беларусь сотрудничают в военной сфере друг с другом.