В Управление дорог и транспорта Пермского края назначен новый руководитель

В Пермском крае назначили главу управления автомобильных дорог и транспорта. Руководителем ведомства стал Дмитрий Сергеев.
«Начальником краевого государственного бюджетного учреждения „Управление автомобильных дорог и транспорта“ Пермского края стал Дмитрий Сергеев. Нового руководителя представили в понедельник, 19 февраля», — сообщил «Новый компаньон» со ссылкой на краевой минтранс.
Уточняется, что Сергеев возглавлял МКУ «Пермблагоустройство», а до этого работал там инженером. Ранее должность главы управления автомобильных дорог и транспорта занимал Андрей Угольков. Его обвинили в получении взятки и отправили в СИЗО. Но в декабре 2023 года отпустили.
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