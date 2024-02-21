В Управление дорог и транспорта Пермского края назначен новый руководитель

22 февраля 2024 в 16:48 Размер текста - 17 +

Нового руководителя представили 19 февраля Фото: Алексей Андронов © URA.RU В Пермском крае назначили главу управления автомобильных дорог и транспорта. Руководителем ведомства стал Дмитрий Сергеев. «Начальником краевого государственного бюджетного учреждения „Управление автомобильных дорог и транспорта“ Пермского края стал Дмитрий Сергеев. Нового руководителя представили в понедельник, 19 февраля», — сообщил «Новый компаньон» со ссылкой на краевой минтранс. Уточняется, что Сергеев возглавлял МКУ «Пермблагоустройство», а до этого работал там инженером. Ранее должность главы управления автомобильных дорог и транспорта занимал Андрей Угольков. Его обвинили в получении взятки и отправили в СИЗО. Но в декабре 2023 года отпустили.

В Пермском крае назначили главу управления автомобильных дорог и транспорта. Руководителем ведомства стал Дмитрий Сергеев. «Начальником краевого государственного бюджетного учреждения „Управление автомобильных дорог и транспорта“ Пермского края стал Дмитрий Сергеев. Нового руководителя представили в понедельник, 19 февраля», — сообщил «Новый компаньон» со ссылкой на краевой минтранс. Уточняется, что Сергеев возглавлял МКУ «Пермблагоустройство», а до этого работал там инженером. Ранее должность главы управления автомобильных дорог и транспорта занимал Андрей Угольков. Его обвинили в получении взятки и отправили в СИЗО. Но в декабре 2023 года отпустили.