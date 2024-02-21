21 февраля 2024

В Управление дорог и транспорта Пермского края назначен новый руководитель

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Собрание координационного совета по спорту в связи со скандалом спортивной общественности города и управлением физической культуры и спорта Сургут, чиновник, пустое кресло
Нового руководителя представили 19 февраля Фото:

В Пермском крае назначили главу управления автомобильных дорог и транспорта. Руководителем ведомства стал Дмитрий Сергеев.

«Начальником краевого государственного бюджетного учреждения „Управление автомобильных дорог и транспорта“ Пермского края стал Дмитрий Сергеев. Нового руководителя представили в понедельник, 19 февраля», — сообщил «Новый компаньон» со ссылкой на краевой минтранс.

Уточняется, что Сергеев возглавлял МКУ «Пермблагоустройство», а до этого работал там инженером. Ранее должность главы управления автомобильных дорог и транспорта занимал Андрей Угольков. Его обвинили в получении взятки и отправили в СИЗО. Но в декабре 2023 года отпустили.

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В Пермском крае назначили главу управления автомобильных дорог и транспорта. Руководителем ведомства стал Дмитрий Сергеев. «Начальником краевого государственного бюджетного учреждения „Управление автомобильных дорог и транспорта“ Пермского края стал Дмитрий Сергеев. Нового руководителя представили в понедельник, 19 февраля», — сообщил «Новый компаньон» со ссылкой на краевой минтранс. Уточняется, что Сергеев возглавлял МКУ «Пермблагоустройство», а до этого работал там инженером. Ранее должность главы управления автомобильных дорог и транспорта занимал Андрей Угольков. Его обвинили в получении взятки и отправили в СИЗО. Но в декабре 2023 года отпустили.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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