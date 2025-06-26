Путин поблагодарил пермячек за трудовые успехи

Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение «О поощрении». Документ датирован 26 июня. Глава государства высоко оценил достижения двух жительниц Пермского края.
«Объявить благодарность президента Российской Федерации за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу Гаршиной Ольге Владимировне — начальнику управления буровых растворов и крепления скважин ООО „ЛУКОЙЛ-Инжиниринг“. А также Поршиной Елене Ефимовне — оператору машинного доения ООО „Сергинское“», — сказано в документе.
Ранее URA.RU сообщало о том, что Путин наградил сотрудников пермского филиала «Уралмостостроя» и директора школы. Им присвоили почетные звания и медали.
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