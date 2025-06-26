Путин поблагодарил пермячек за трудовые успехи

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Глава государства отметил многолетнюю добросовестную работу жительниц региона
Глава государства отметил многолетнюю добросовестную работу жительниц региона Фото:

Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение «О поощрении». Документ датирован 26 июня. Глава государства высоко оценил достижения двух жительниц Пермского края. 

«Объявить благодарность президента Российской Федерации за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу Гаршиной Ольге Владимировне — начальнику управления буровых растворов и крепления скважин ООО „ЛУКОЙЛ-Инжиниринг“. А также Поршиной Елене Ефимовне — оператору машинного доения ООО „Сергинское“», — сказано в документе. 

Ранее URA.RU сообщало о том, что Путин наградил сотрудников пермского филиала «Уралмостостроя» и директора школы. Им присвоили почетные звания и медали. 

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Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение «О поощрении». Документ датирован 26 июня. Глава государства высоко оценил достижения двух жительниц Пермского края.  «Объявить благодарность президента Российской Федерации за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу Гаршиной Ольге Владимировне — начальнику управления буровых растворов и крепления скважин ООО „ЛУКОЙЛ-Инжиниринг“. А также Поршиной Елене Ефимовне — оператору машинного доения ООО „Сергинское“», — сказано в документе.  Ранее URA.RU сообщало о том, что Путин наградил сотрудников пермского филиала «Уралмостостроя» и директора школы. Им присвоили почетные звания и медали. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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