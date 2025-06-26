К пермячке, в которую стреляли во время пробежки, вернулось зрение

Пострадавшая во время пробежки в Перми девушка, получившая ранение в глаз, вновь обрела зрение. Инцидент произошел вечером 16 июня.
«Сейчас со мной все хорошо, я нахожусь дома и продолжаю лечение. Зрение на тот глаз, куда попала пуля, вернулось. Однако на данный момент сотрудники полиции не предоставили мне новой информации относительно поиска лица, стрелявшего в меня», — рассказала девушка порталу perm.aif.ru.
Ранее URA.RU сообщало о том, что пермячка Светлана Кочергина, в глаз которой во время пробежки попала пуля от пневматики, по счастливой случайности избежала серьезной травмы. Пуля отрекошетила от какого-то предмета, а ее скорость была небольшой.
URA.RU девушка уточняла, что 16 июня впервые решила пробежаться в парке на Макаренко. Она почувствовала острую боль, перебегая дорогу от тротуара к парку и не сразу поняла, что произошло. В ГУ МВД по Пермскому краю URA.RU сообщили, что проверка по данному факту продолжается, все обстоятельства произошедшего устанавливаются. Пермская прокуратура также взяла инцидент на контроль.
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