Мэрия пермского Соликамска будет платить Росгвардии за охрану порядка

26 июня 2025 в 19:20 Размер текста - 17 +

Росгвардию будут привлекать по заявкам мэрии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сотрудникам вневедомственной охраны Соликамска будут доплачивать из местного бюджета. Такое решение приняла местная дума, сообщает telegram-канал «На местах». Источник URA.RU в территории пояснил, что речь идет о Росгвардии. Именно ей бюджет будет доплачивать за охрану общественного порядка. «Ежемесячную выплату будут получать сотрудники, в должностные обязанности которых входит охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности на территории Соликамского МО. Размер выплаты составит до 20 тысяч рублей», — говорится в сообщении. Собеседник URA.RU в территории поясняет, что недавно в городе поставили систему видеонаблюдения с 428-ю камерами. Оператор видит все «непорядки» в городе и готов передавать информацию силовикам. Охранников в ЧОПах не хватает, а те, что готовы работать, выдвигают невыгодные финансовые условия. Поэтому руководство территории, предварительно проговорив с Росгвардией, решило доплачивать им. «Решили, что доплаты станут дополнительной мотивацией для сотрудников Росгвардии. Договорились, что по заявкам мэрии их будут привлекать к охране общественного порядка. Надеются, что доплаты (они будут рассчитываться особым образом, в зависимости от нагрузки), помогут решить кадровые проблемы и привлечь сотрудников», — отметил собеседник. По его данным, такой механизм впервые внедряется в территориях Прикамья. Соликамск станет первопроходцем по этой части. Глава территории Александр Русанов не ответил на звонок URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотрудникам вневедомственной охраны Соликамска будут доплачивать из местного бюджета. Такое решение приняла местная дума, сообщает telegram-канал «На местах». Источник URA.RU в территории пояснил, что речь идет о Росгвардии. Именно ей бюджет будет доплачивать за охрану общественного порядка. «Ежемесячную выплату будут получать сотрудники, в должностные обязанности которых входит охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности на территории Соликамского МО. Размер выплаты составит до 20 тысяч рублей», — говорится в сообщении. Собеседник URA.RU в территории поясняет, что недавно в городе поставили систему видеонаблюдения с 428-ю камерами. Оператор видит все «непорядки» в городе и готов передавать информацию силовикам. Охранников в ЧОПах не хватает, а те, что готовы работать, выдвигают невыгодные финансовые условия. Поэтому руководство территории, предварительно проговорив с Росгвардией, решило доплачивать им. «Решили, что доплаты станут дополнительной мотивацией для сотрудников Росгвардии. Договорились, что по заявкам мэрии их будут привлекать к охране общественного порядка. Надеются, что доплаты (они будут рассчитываться особым образом, в зависимости от нагрузки), помогут решить кадровые проблемы и привлечь сотрудников», — отметил собеседник. По его данным, такой механизм впервые внедряется в территориях Прикамья. Соликамск станет первопроходцем по этой части. Глава территории Александр Русанов не ответил на звонок URA.RU.