Челябинцы вместо квартир в новостройках скупают жилье на вторичном рынке

В Челябинске за месяц спрос на вторичное жилье вырос на 30%

26 февраля 2024 в 08:45 Размер текста - 17 +

В Челябинске в феврале 2024 года снизились цены на вторичное жилье Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске в феврале 2024 года по сравнению с январем спрос на квартиры на вторичном рынке вырос на 30%. Это связано со снижением цен на вторичное жилье, сообщила URA.RU 22 февраля президент гильдии риелторов Наталья Шатрукова. «В Челябинске в феврале 2024 года в сравнении с январем спрос на вторичное жилье вырос на 30%. При этом вторичные квартиры стали немного дешевле, это факт. Мы уже выходим на сделки даже по более низким ценам, чем у нас на сайтах», — рассказала Шатрукова. По словам президента гильдии риелторов, на данный момент вторичное жилье можно купить со значительным дисконтом. Но стоит учитывать, что это касается только приобретения квартир за наличный расчет, а не сделок по ипотеке. Покупать квартиру по ипотеке по-прежнему выгоднее в новостройках, по более низким ипотечным ставкам.

В Челябинске в феврале 2024 года по сравнению с январем спрос на квартиры на вторичном рынке вырос на 30%. Это связано со снижением цен на вторичное жилье, сообщила URA.RU 22 февраля президент гильдии риелторов Наталья Шатрукова. «В Челябинске в феврале 2024 года в сравнении с январем спрос на вторичное жилье вырос на 30%. При этом вторичные квартиры стали немного дешевле, это факт. Мы уже выходим на сделки даже по более низким ценам, чем у нас на сайтах», — рассказала Шатрукова. По словам президента гильдии риелторов, на данный момент вторичное жилье можно купить со значительным дисконтом. Но стоит учитывать, что это касается только приобретения квартир за наличный расчет, а не сделок по ипотеке. Покупать квартиру по ипотеке по-прежнему выгоднее в новостройках, по более низким ипотечным ставкам.