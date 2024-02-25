25 февраля 2024
24 февраля 2024

Челябинцы вместо квартир в новостройках скупают жилье на вторичном рынке

В Челябинске за месяц спрос на вторичное жилье вырос на 30%
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алексей Текслер осмотрел работы по благоустройству общественных пространств. Челябинск , жилье, строительство, недвижимость, квартира, новостройки, благоустройство, дом, стройка, многоквартирный дом, многоэтажка, доступное жилье
В Челябинске в феврале 2024 года снизились цены на вторичное жилье Фото:

В Челябинске в феврале 2024 года по сравнению с январем спрос на квартиры на вторичном рынке вырос на 30%. Это связано со снижением цен на вторичное жилье, сообщила URA.RU 22 февраля президент гильдии риелторов Наталья Шатрукова.

«В Челябинске в феврале 2024 года в сравнении с январем спрос на вторичное жилье вырос на 30%. При этом вторичные квартиры стали немного дешевле, это факт. Мы уже выходим на сделки даже по более низким ценам, чем у нас на сайтах», — рассказала Шатрукова.

По словам президента гильдии риелторов, на данный момент вторичное жилье можно купить со значительным дисконтом. Но стоит учитывать, что это касается только приобретения квартир за наличный расчет, а не сделок по ипотеке. Покупать квартиру по ипотеке по-прежнему выгоднее в новостройках, по более низким ипотечным ставкам.

Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске в феврале 2024 года по сравнению с январем спрос на квартиры на вторичном рынке вырос на 30%. Это связано со снижением цен на вторичное жилье, сообщила URA.RU 22 февраля президент гильдии риелторов Наталья Шатрукова. «В Челябинске в феврале 2024 года в сравнении с январем спрос на вторичное жилье вырос на 30%. При этом вторичные квартиры стали немного дешевле, это факт. Мы уже выходим на сделки даже по более низким ценам, чем у нас на сайтах», — рассказала Шатрукова. По словам президента гильдии риелторов, на данный момент вторичное жилье можно купить со значительным дисконтом. Но стоит учитывать, что это касается только приобретения квартир за наличный расчет, а не сделок по ипотеке. Покупать квартиру по ипотеке по-прежнему выгоднее в новостройках, по более низким ипотечным ставкам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...