Пассажира, летевшего в ХМАО, задержали в аэропорту Москвы из-за курьеза с пепельницей

SHOT: пассажира, летевшего в ХМАО задержали из-за пепельницы в форме гранаты

22 февраля 2024 в 20:08 Размер текста - 17 +

Пассажира задержали из-за пепельницы в форме гранаты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В аэропорту Шереметьево оцепили участок досмотра из-за пассажира, летевшего в Ханты-Мансийск с пепельницей в виде гранаты. Сотрудники безопасности перекрыли вход в аэропорт и вызвали взрывотехников. «Накануне вечером сотрудники службы безопасности аэропорта на входе в терминал В остановили пассажира, летевшего в Ханты-Мансийск. В его ручной клади обнаружили гранату РГД-5, после чего перекрыли вход и вызвали взрывотехников», — передает telegram-канал SHOT. Специалисты, прибывшие в аэропорт, выяснили, что мужчина взял с собой на борт пепельницу с зажигалкой в форме гранаты. Причину своего поступка мужчина не раскрыл.

В аэропорту Шереметьево оцепили участок досмотра из-за пассажира, летевшего в Ханты-Мансийск с пепельницей в виде гранаты. Сотрудники безопасности перекрыли вход в аэропорт и вызвали взрывотехников. «Накануне вечером сотрудники службы безопасности аэропорта на входе в терминал В остановили пассажира, летевшего в Ханты-Мансийск. В его ручной клади обнаружили гранату РГД-5, после чего перекрыли вход и вызвали взрывотехников», — передает telegram-канал SHOT. Специалисты, прибывшие в аэропорт, выяснили, что мужчина взял с собой на борт пепельницу с зажигалкой в форме гранаты. Причину своего поступка мужчина не раскрыл.