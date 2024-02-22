Пассажира, летевшего в ХМАО, задержали в аэропорту Москвы из-за курьеза с пепельницей

В аэропорту Шереметьево оцепили участок досмотра из-за пассажира, летевшего в Ханты-Мансийск с пепельницей в виде гранаты. Сотрудники безопасности перекрыли вход в аэропорт и вызвали взрывотехников.
«Накануне вечером сотрудники службы безопасности аэропорта на входе в терминал В остановили пассажира, летевшего в Ханты-Мансийск. В его ручной клади обнаружили гранату РГД-5, после чего перекрыли вход и вызвали взрывотехников», — передает telegram-канал SHOT.
Специалисты, прибывшие в аэропорт, выяснили, что мужчина взял с собой на борт пепельницу с зажигалкой в форме гранаты. Причину своего поступка мужчина не раскрыл.
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