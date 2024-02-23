23 февраля 2024
22 февраля 2024

Руководство вуза ХМАО сделало заявление из-за концерта, на который жаловались сотрудники

Проректор СурГУ опроверг принуждение сотрудников к покупке билетов на концерт
© Служба новостей «URA.RU»
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Метель в городе. Сургут, сургу, город сургут, часовня святой татьяны, памятник кириллу и мефодию, сургутский государственный университет
Проректор СурГУ Святослав Болотов опроверг принуждение сотрудников к покупке билетов на концерт Фото:

Проректор Сургутского госуниверситета (ХМАО) Святослав Болотов опроверг информацию о том, что сотрудников вуза заставили покупать билеты на благотворительный концерт в поддержку бойцов СВО. Накануне один из преподавателей СурГУ пожаловался «Осторожно Media» на принудительный выкуп билетов. На мероприятие добровольно пришли около 500 зрителей, сообщил URA.RU Болотов.

«Концерт организовывали для сотрудников университета, но многие из них покупали билеты и для своих родственников, были и студенты. Цена одного билета составляла не более двух тысяч рублей. Пригласительные в количестве посадочных мест (около пятисот) распределялись через руководителей вуза. Некоторые из них закупали билеты на отдел в подарок мужчинам на 23 Февраля. В зал никого не загоняли. Анонима из нашего коллектива, который пожаловался, что сотрудников заставили покупать билеты, мы вычислять не будем», — прокомментировал ситуацию Болотов.

Благотворительный концерт организовали в поддержку военнослужащих. Деньги, собранные с билетов и пожертвований, отправят бойцам СВО на покупку купольного комплекса и оборудования для спутниковой связи. Гостями мероприятия стали депутат думы ХМАО Лариса Белоцерковцева, военный комиссар Сургута Андрей Калядин, жены бойцов СВО, представители благотворительного фонда.

Ранее URA.RU сообщало, что один из педагогов СурГУ пожаловался «Осторожно Media» на принуждение к покупке билетов на концерт со стороны руководства вуза. По его словам, такая ситуация повторяется уже второй год.

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Проректор Сургутского госуниверситета (ХМАО) Святослав Болотов опроверг информацию о том, что сотрудников вуза заставили покупать билеты на благотворительный концерт в поддержку бойцов СВО. Накануне один из преподавателей СурГУ пожаловался «Осторожно Media» на принудительный выкуп билетов. На мероприятие добровольно пришли около 500 зрителей, сообщил URA.RU Болотов. «Концерт организовывали для сотрудников университета, но многие из них покупали билеты и для своих родственников, были и студенты. Цена одного билета составляла не более двух тысяч рублей. Пригласительные в количестве посадочных мест (около пятисот) распределялись через руководителей вуза. Некоторые из них закупали билеты на отдел в подарок мужчинам на 23 Февраля. В зал никого не загоняли. Анонима из нашего коллектива, который пожаловался, что сотрудников заставили покупать билеты, мы вычислять не будем», — прокомментировал ситуацию Болотов. Благотворительный концерт организовали в поддержку военнослужащих. Деньги, собранные с билетов и пожертвований, отправят бойцам СВО на покупку купольного комплекса и оборудования для спутниковой связи. Гостями мероприятия стали депутат думы ХМАО Лариса Белоцерковцева, военный комиссар Сургута Андрей Калядин, жены бойцов СВО, представители благотворительного фонда. Ранее URA.RU сообщало, что один из педагогов СурГУ пожаловался «Осторожно Media» на принуждение к покупке билетов на концерт со стороны руководства вуза. По его словам, такая ситуация повторяется уже второй год.
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© Служба новостей «URA.RU»
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