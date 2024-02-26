ВС РФ после освобождения Ласточкино приступили к штурму Орловки

26 февраля 2024 в 23:24 Размер текста - 17 +

ВС РФ продолжают наступление на авдеевском направлении Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине После освобождения поселка Ласточкино под Авдеевкой (ДНР) российские военнослужащие приступили к штурму Орловки. Об рассказал спикер украинской группировки войск «Таврия» Дмитрий Лиховой. «Россия с трех сторон штурмует Орловку. Украинские военные осуществили отход от Ласточкино», — Дмитрия Лихового цитирует telegram-канал «Военкоры Русской Весны». Западнее Авдеевки, куда отошли формирования ВСУ — условия сложного рельефа, на территории расположен каскад водохранилищ. Украинское командование расценивает маневр как «стабилизацию линии обороны». По словам Лихового, на этом участке фронта у ВС РФ преимущество в авиации и артиллерии. Украинские войска вынуждено отступили на запад Ласточкино под давлением российских бойцов вечером 25 февраля. Днем следующего дня поселок был освобожден. Корреспондент URA.RU направил запрос в Минобороны РФ по теме публикации. Ответ ожидается.

После освобождения поселка Ласточкино под Авдеевкой (ДНР) российские военнослужащие приступили к штурму Орловки. Об рассказал спикер украинской группировки войск «Таврия» Дмитрий Лиховой. «Россия с трех сторон штурмует Орловку. Украинские военные осуществили отход от Ласточкино», — Дмитрия Лихового цитирует telegram-канал «Военкоры Русской Весны». Западнее Авдеевки, куда отошли формирования ВСУ — условия сложного рельефа, на территории расположен каскад водохранилищ. Украинское командование расценивает маневр как «стабилизацию линии обороны». По словам Лихового, на этом участке фронта у ВС РФ преимущество в авиации и артиллерии. Украинские войска вынуждено отступили на запад Ласточкино под давлением российских бойцов вечером 25 февраля. Днем следующего дня поселок был освобожден. Корреспондент URA.RU направил запрос в Минобороны РФ по теме публикации. Ответ ожидается.