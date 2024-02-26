26 февраля 2024

ВС РФ после освобождения Ласточкино приступили к штурму Орловки

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Первый день форума "Армия 2019" на Свердловском полигоне. Екатеринбург, армия, военные, столкновение, атака, бронетранспортер, штурм, спецоперация, контртеррористическая операция, тактика, бой, солдат, войсковая операция, кто
ВС РФ продолжают наступление на авдеевском направлении Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

После освобождения поселка Ласточкино под Авдеевкой (ДНР) российские военнослужащие приступили к штурму Орловки. Об рассказал спикер украинской группировки войск «Таврия» Дмитрий Лиховой.

«Россия с трех сторон штурмует Орловку. Украинские военные осуществили отход от Ласточкино», — Дмитрия Лихового цитирует telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Западнее Авдеевки, куда отошли формирования ВСУ — условия сложного рельефа, на территории расположен каскад водохранилищ. Украинское командование расценивает маневр как «стабилизацию линии обороны». По словам Лихового, на этом участке фронта у ВС РФ преимущество в авиации и артиллерии.

Украинские войска вынуждено отступили на запад Ласточкино под давлением российских бойцов вечером 25 февраля. Днем следующего дня поселок был освобожден.

Корреспондент URA.RU направил запрос в Минобороны РФ по теме публикации. Ответ ожидается.

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После освобождения поселка Ласточкино под Авдеевкой (ДНР) российские военнослужащие приступили к штурму Орловки. Об рассказал спикер украинской группировки войск «Таврия» Дмитрий Лиховой. «Россия с трех сторон штурмует Орловку. Украинские военные осуществили отход от Ласточкино», — Дмитрия Лихового цитирует telegram-канал «Военкоры Русской Весны». Западнее Авдеевки, куда отошли формирования ВСУ — условия сложного рельефа, на территории расположен каскад водохранилищ. Украинское командование расценивает маневр как «стабилизацию линии обороны». По словам Лихового, на этом участке фронта у ВС РФ преимущество в авиации и артиллерии. Украинские войска вынуждено отступили на запад Ласточкино под давлением российских бойцов вечером 25 февраля. Днем следующего дня поселок был освобожден. Корреспондент URA.RU направил запрос в Минобороны РФ по теме публикации. Ответ ожидается.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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