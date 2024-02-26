Армия и оружие ВС РФ полностью освободили Ласточкино рядом с Авдеевкой Российские солдаты полностью освободили Ласточкино рядом с Авдеевкой 26 февраля 2024 в 15:35 Размер текста - 17 + ВС РФ освободили Ласточкино Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Солдаты ВС РФ из группировки «Центр» освободили поселок Ласточкино на авдеевском направлении. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «На авдеевском направлении подразделения группировки войск „Центр“ освободили населенный пункт Ласточкино и продолжили улучшать положение по переднему краю», — уточнили в ведомстве. Сам поселок находится к западу от освобожденной Авдеевки. Накануне российские солдаты на авдеевском направлении уничтожили склады и ударили по местам расположения украинских войск на этом фронтовом участке. ВСУ вывели войска из Ласточкино, расположенного западнее Авдеевки 24 февраля. Также российские солдаты освободили Авдеевку 17 февраля. Министр обороны РФ Сергей Шойгу лично сообщил президенту России Владимиру Путину об успехе. Спустя несколько дней город был полностью очищен от Вооруженных сил Украины (ВСУ), уточнил глава ДНР Денис Пушилин. Солдаты ВС РФ из группировки «Центр» освободили поселок Ласточкино на авдеевском направлении. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «На авдеевском направлении подразделения группировки войск „Центр“ освободили населенный пункт Ласточкино и продолжили улучшать положение по переднему краю», — уточнили в ведомстве. Сам поселок находится к западу от освобожденной Авдеевки. Накануне российские солдаты на авдеевском направлении уничтожили склады и ударили по местам расположения украинских войск на этом фронтовом участке. ВСУ вывели войска из Ласточкино, расположенного западнее Авдеевки 24 февраля. Также российские солдаты освободили Авдеевку 17 февраля. Министр обороны РФ Сергей Шойгу лично сообщил президенту России Владимиру Путину об успехе. Спустя несколько дней город был полностью очищен от Вооруженных сил Украины (ВСУ), уточнил глава ДНР Денис Пушилин. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям