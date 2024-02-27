Мэрия Челябинска за 2,5 года получила от арендатора в оплату долга 23 копейки

Власти Челябинска взыскали с технопарка только 23 копейки долга Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мэрия Челябинска за 2,5 года взыскала долг с арендатора земельных участков в сумме 23-х копеек. Как следует из картотеки арбитражных дел, обязательства возникли у технопарка «Тракторозаводский». Остальная сумма по иску будет уплачена в счет неустойки.

«Иск удовлетворить частично. Взыскать с ООО «Технопарк «Тракторозаводский» в пользу комитета по управлению имуществом и земельным отношениям Челябинска (КУИЗО) задолженность в размере 0,23 руб. и неустойку в размере 622,4 тысячи рублей», — отмечено в судебном решении.

Взаимоотношения мэрии Челябинска и технопарка «Тракторозаводский» начались в мае 2013 года, продолжились на следующий год. Все это время в аренде находились четыре участка общей площадью 150,97 тысячи кв метров в Тракторозаводском районе. На проспекте Ленина, дом 3, земля используется под эксплуатацию литейного производства, цеха защиты покрытий № 1, насосной станции и цеха масляных насосов. Сумма основного долга истребована за период с января 2020 года до июля 2022 года.

Частично срок исковой давности, следует из решения, был пропущен. Поэтому всю задолженность, сумма которой в полном объеме не указана, взыскать не удалось. Власти отказались от претензий по трем договорам из четырех заключенных. При этом ответчик заявил о погашении долга. Представители властей указали на то, что обязательства исполнены с нарушениями сроков. Пени было совокупно предъявлено на сумму 716,7 тысячи рублей.

С июля на рассмотрении суда находится также другой иск КУИЗО к технопарку. Сумма спора составляет 1,96 млн рублей. Претензии предъявлены по четырем другим договорам от 2013 года.

При подготовке материала URA.RU обратилось за подробностями к обеим сторонам спора. К моменту публикации ответы не получены.