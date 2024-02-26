26 февраля 2024

Турчак пообещал приехать в ХМАО на съемки молодежного ток-шоу

© Служба новостей «URA.RU»
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Совместная пресс-конференция Дениса Пушилина и Андрея Турчака. ДНР, Донецк, турчак андрей
Андрей Турчак пообещал приехать в Нефтеюганск на съемки молодежного ток-шоу Фото:

Первый заместитель председателя Совета Федерации РФ и секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак пообещала приехать с визитом в ХМАО на съемки молодежного ток-шоу «Люди в студии». Съемки пройдут в Нефтеюганске, рассказал URA.RU автор проекта Владимир Овсепян.

«Андрей Турчак приедет в Нефтеюганск. Пока что примерной даты съемок нет, поскольку пригласили гостя недавно», — поделился с журналистом агентства Овсепян.

Предложение выступить в шоу в качестве эксперта прозвучало на региональном форуме в Ханты-Мансийске, в котором участвовал Турчак. Корреспондент агентства направил запрос в федеральную пресс-службу «Единой России», чтобы уточнить эту информацию. Ответ ожидается.

Приехать в Нефтеюганск на ток-шоу пообещала и глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. Съемки планировались еще в январе, однако их пришлось отложить до середины марта.

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Первый заместитель председателя Совета Федерации РФ и секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак пообещала приехать с визитом в ХМАО на съемки молодежного ток-шоу «Люди в студии». Съемки пройдут в Нефтеюганске, рассказал URA.RU автор проекта Владимир Овсепян. «Андрей Турчак приедет в Нефтеюганск. Пока что примерной даты съемок нет, поскольку пригласили гостя недавно», — поделился с журналистом агентства Овсепян. Предложение выступить в шоу в качестве эксперта прозвучало на региональном форуме в Ханты-Мансийске, в котором участвовал Турчак. Корреспондент агентства направил запрос в федеральную пресс-службу «Единой России», чтобы уточнить эту информацию. Ответ ожидается. Приехать в Нефтеюганск на ток-шоу пообещала и глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. Съемки планировались еще в январе, однако их пришлось отложить до середины марта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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