Турчак пообещал приехать в ХМАО на съемки молодежного ток-шоу

Первый заместитель председателя Совета Федерации РФ и секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак пообещала приехать с визитом в ХМАО на съемки молодежного ток-шоу «Люди в студии». Съемки пройдут в Нефтеюганске, рассказал URA.RU автор проекта Владимир Овсепян.
«Андрей Турчак приедет в Нефтеюганск. Пока что примерной даты съемок нет, поскольку пригласили гостя недавно», — поделился с журналистом агентства Овсепян.
Предложение выступить в шоу в качестве эксперта прозвучало на региональном форуме в Ханты-Мансийске, в котором участвовал Турчак. Корреспондент агентства направил запрос в федеральную пресс-службу «Единой России», чтобы уточнить эту информацию. Ответ ожидается.
Приехать в Нефтеюганск на ток-шоу пообещала и глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. Съемки планировались еще в январе, однако их пришлось отложить до середины марта.
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