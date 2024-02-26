В ХМАО врач выплатит штраф за выдачу липовых справок

В ХМАО врач-отоларинголог заплатил штраф в 50 000 рублей за выдачу липовых справок о нетрудоспособности. Об этом сообщается в картотеке Сургутского районного суда.
«В соответствии с ч.2 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить Скопенко А.С. наказание в виде штрафа в размере 50 000 рублей», — сообщается в картотеке суда. Врач признан виновным в восьми эпизодах преступлений по статье 291.2 УК РФ «мелкое взяточничество».
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО жителям рассылают ложные справки о прохождении диспансеризации. Среди перечня ложных записей — извещение о прохождении диспансеризации, запись к терапевту и лечение у стоматолога.
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