11 февраля 2024

В ХМАО жителям рассылают ложные справки о прохождении диспансеризации. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Жителям Нягани на «Госуслуги» приходят уведомления о том, что те якобы посещали поликлинику Фото:

Жителям Нягани на портале «Госуслуги» приходят справки о медицинских услугах, которые они не получали. Среди перечня ложных записей — извещение о прохождении диспансеризации, запись к терапевту и лечение у стоматолога. О справках, которые горожанам беспричинно выдает Няганская городская поликлиника, URA.RU рассказала местная жительница.

«В поликлинике подделывают справки о диспансеризации. На „Госуслуги“ приходит документ, что человек прошел обследование, хотя он о нем даже и не слышал и уж тем более не проходил. У нас это в порядке вещей. То есть они задним числом закрывают план по диспансеризации и прочим услугам. Люди пишут об этом в чате городской поликлиники, а ответов так и не получают», — поделился инсайдер.

Помимо уведомлений об успешном прохождении общего обследования, няганцам оформляют протоколы консультаций с терапевтом и профильными врачами. Причем некоторые из «пациентов» в поликлинике не появлялись уже несколько лет, а в их справках указаны чужие параметры.

Для выяснения обстоятельств дела журналист агентства связался с руководством поликлиники. На звонок в медучреждении не ответили.

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Жителям Нягани на портале «Госуслуги» приходят справки о медицинских услугах, которые они не получали. Среди перечня ложных записей — извещение о прохождении диспансеризации, запись к терапевту и лечение у стоматолога. О справках, которые горожанам беспричинно выдает Няганская городская поликлиника, URA.RU рассказала местная жительница. «В поликлинике подделывают справки о диспансеризации. На „Госуслуги“ приходит документ, что человек прошел обследование, хотя он о нем даже и не слышал и уж тем более не проходил. У нас это в порядке вещей. То есть они задним числом закрывают план по диспансеризации и прочим услугам. Люди пишут об этом в чате городской поликлиники, а ответов так и не получают», — поделился инсайдер. Помимо уведомлений об успешном прохождении общего обследования, няганцам оформляют протоколы консультаций с терапевтом и профильными врачами. Причем некоторые из «пациентов» в поликлинике не появлялись уже несколько лет, а в их справках указаны чужие параметры. Для выяснения обстоятельств дела журналист агентства связался с руководством поликлиники. На звонок в медучреждении не ответили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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