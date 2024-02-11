В ХМАО жителям рассылают ложные справки о прохождении диспансеризации. Инсайд

12 февраля 2024 в 15:42 Размер текста - 17 +

Жителям Нягани на «Госуслуги» приходят уведомления о том, что те якобы посещали поликлинику Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жителям Нягани на портале «Госуслуги» приходят справки о медицинских услугах, которые они не получали. Среди перечня ложных записей — извещение о прохождении диспансеризации, запись к терапевту и лечение у стоматолога. О справках, которые горожанам беспричинно выдает Няганская городская поликлиника, URA.RU рассказала местная жительница. «В поликлинике подделывают справки о диспансеризации. На „Госуслуги“ приходит документ, что человек прошел обследование, хотя он о нем даже и не слышал и уж тем более не проходил. У нас это в порядке вещей. То есть они задним числом закрывают план по диспансеризации и прочим услугам. Люди пишут об этом в чате городской поликлиники, а ответов так и не получают», — поделился инсайдер. Помимо уведомлений об успешном прохождении общего обследования, няганцам оформляют протоколы консультаций с терапевтом и профильными врачами. Причем некоторые из «пациентов» в поликлинике не появлялись уже несколько лет, а в их справках указаны чужие параметры. Для выяснения обстоятельств дела журналист агентства связался с руководством поликлиники. На звонок в медучреждении не ответили.

Жителям Нягани на портале «Госуслуги» приходят справки о медицинских услугах, которые они не получали. Среди перечня ложных записей — извещение о прохождении диспансеризации, запись к терапевту и лечение у стоматолога. О справках, которые горожанам беспричинно выдает Няганская городская поликлиника, URA.RU рассказала местная жительница. «В поликлинике подделывают справки о диспансеризации. На „Госуслуги“ приходит документ, что человек прошел обследование, хотя он о нем даже и не слышал и уж тем более не проходил. У нас это в порядке вещей. То есть они задним числом закрывают план по диспансеризации и прочим услугам. Люди пишут об этом в чате городской поликлиники, а ответов так и не получают», — поделился инсайдер. Помимо уведомлений об успешном прохождении общего обследования, няганцам оформляют протоколы консультаций с терапевтом и профильными врачами. Причем некоторые из «пациентов» в поликлинике не появлялись уже несколько лет, а в их справках указаны чужие параметры. Для выяснения обстоятельств дела журналист агентства связался с руководством поликлиники. На звонок в медучреждении не ответили.