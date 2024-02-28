«Уралмашзавод» вспомнил, каким был умерший экс-глава правительства СССР Рыжков

«Уралмашзавод» выразил соболезнования семье экс-главы правительства СССР Рыжкова

Николай Рыжков скончался 28 февраля Фото: Михаил Метцель/ТАСС

«Уралмашзавод», где работал экс-глава правительства СССР Николай Рыжков, выразил соболезнования семье политика по поводу его кончины. Он умер 28 февраля на 95-м году жизни. Воспоминаниями о политическом деятеле поделилась с URA.RU пресс-служба предприятия.

«„Уралмашзаводу“ Николай Иванович посвятил четверть века своей жизни. Именно здесь он начал свой трудовой путь в 1950 году. Сначала работал мастером сборочно-сварочного цеха УЗТМ, куда попал по распределению после окончания машиностроительного техникума», — рассказали на заводе. В 26 лет он стал начальником цеха, после окончания Уральского политехнического института — главным сварщиком завода, затем дорос до главного инженера и в 1971 году возглавил ПО «Уралмаш».

Заслуги Рыжкова прочно вошли в историю предприятия. Под его руководством появились производства машин непрерывного литья заготовок криволинейного типа, выпуск гаммы шагающих экскаваторов и буровых установок, крупных обжиговых машин.

«Большое внимание он уделял решению социальных вопросов, всегда готов был откликнуться на просьбы заводчан. Все, кому довелось работать с Николаем Ивановичем, помнят его как профессионала высокого уровня, талантливого руководителя, чуткого, отзывчивого, интеллигентного человека», — вспоминают на «Уралмашзаводе».

Экс-глава правительства СССР Николай Рыжков ушел из жизни 28 февраля. Об этом сообщили председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.