28 февраля 2024

В Челябинске выросла стоимость аренды квартир

В Челябинске стоимость посуточной аренды больших квартир выросла на 20%
© Служба новостей «URA.RU»
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Снять большую квартиру на сутки в Челябинске в среднем можно за три тысячи рублей Фото:

В Челябинске в 2023 году стоимость посуточной аренды трехкомнатных и четырехкомнатных квартир выросла на 20%. Арендовать большую квартиру на сутки в Челябинске в среднем можно за три тысячи рублей, сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость».

«Посуточная аренда трехкомнатных квартир в Челябинской области за 2023 год подорожала на 20%. В среднем на данный момент аренда трехкомнатной квартиры в Челябинске в сутки стоит три тысячи рублей», — сообщили в пресс-службе.

В целом по России стоимость посуточной аренды квартир увеличилась во всех регионах за исключением Калужской области на 17%, до трех с половиной тысяч рублей. Посуточная аренда жилья большой площади выросла в цене в Удмуртии (+50%), Татарстане, Ростовской, Волгоградской, Кировской областях и Пермском крае (+40%).

Дороже всего посуточная аренда большой квартиры стоит в Москве — 7 тысяч рублей, в Московской области — 6 тысяч рублей, третье место по стоимости делят Краснодарский край и Санкт-Петербург (по 5 тысяч рублей за ночь в каждом). Самые доступные цены — в Брянской (2,2 тысячи рублей), Тверской (2,3 тысячи рублей), Смоленской и Саратовской областях (по 2,5 тысячи рублей в каждом).

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В Челябинске в 2023 году стоимость посуточной аренды трехкомнатных и четырехкомнатных квартир выросла на 20%. Арендовать большую квартиру на сутки в Челябинске в среднем можно за три тысячи рублей, сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость». «Посуточная аренда трехкомнатных квартир в Челябинской области за 2023 год подорожала на 20%. В среднем на данный момент аренда трехкомнатной квартиры в Челябинске в сутки стоит три тысячи рублей», — сообщили в пресс-службе. В целом по России стоимость посуточной аренды квартир увеличилась во всех регионах за исключением Калужской области на 17%, до трех с половиной тысяч рублей. Посуточная аренда жилья большой площади выросла в цене в Удмуртии (+50%), Татарстане, Ростовской, Волгоградской, Кировской областях и Пермском крае (+40%). Дороже всего посуточная аренда большой квартиры стоит в Москве — 7 тысяч рублей, в Московской области — 6 тысяч рублей, третье место по стоимости делят Краснодарский край и Санкт-Петербург (по 5 тысяч рублей за ночь в каждом). Самые доступные цены — в Брянской (2,2 тысячи рублей), Тверской (2,3 тысячи рублей), Смоленской и Саратовской областях (по 2,5 тысячи рублей в каждом).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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