В Челябинске выросла стоимость аренды квартир

В Челябинске стоимость посуточной аренды больших квартир выросла на 20%

29 февраля 2024 в 11:20 Размер текста - 17 +

Снять большую квартиру на сутки в Челябинске в среднем можно за три тысячи рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске в 2023 году стоимость посуточной аренды трехкомнатных и четырехкомнатных квартир выросла на 20%. Арендовать большую квартиру на сутки в Челябинске в среднем можно за три тысячи рублей, сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость». «Посуточная аренда трехкомнатных квартир в Челябинской области за 2023 год подорожала на 20%. В среднем на данный момент аренда трехкомнатной квартиры в Челябинске в сутки стоит три тысячи рублей», — сообщили в пресс-службе. В целом по России стоимость посуточной аренды квартир увеличилась во всех регионах за исключением Калужской области на 17%, до трех с половиной тысяч рублей. Посуточная аренда жилья большой площади выросла в цене в Удмуртии (+50%), Татарстане, Ростовской, Волгоградской, Кировской областях и Пермском крае (+40%). Дороже всего посуточная аренда большой квартиры стоит в Москве — 7 тысяч рублей, в Московской области — 6 тысяч рублей, третье место по стоимости делят Краснодарский край и Санкт-Петербург (по 5 тысяч рублей за ночь в каждом). Самые доступные цены — в Брянской (2,2 тысячи рублей), Тверской (2,3 тысячи рублей), Смоленской и Саратовской областях (по 2,5 тысячи рублей в каждом).

В Челябинске в 2023 году стоимость посуточной аренды трехкомнатных и четырехкомнатных квартир выросла на 20%. Арендовать большую квартиру на сутки в Челябинске в среднем можно за три тысячи рублей, сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость». «Посуточная аренда трехкомнатных квартир в Челябинской области за 2023 год подорожала на 20%. В среднем на данный момент аренда трехкомнатной квартиры в Челябинске в сутки стоит три тысячи рублей», — сообщили в пресс-службе. В целом по России стоимость посуточной аренды квартир увеличилась во всех регионах за исключением Калужской области на 17%, до трех с половиной тысяч рублей. Посуточная аренда жилья большой площади выросла в цене в Удмуртии (+50%), Татарстане, Ростовской, Волгоградской, Кировской областях и Пермском крае (+40%). Дороже всего посуточная аренда большой квартиры стоит в Москве — 7 тысяч рублей, в Московской области — 6 тысяч рублей, третье место по стоимости делят Краснодарский край и Санкт-Петербург (по 5 тысяч рублей за ночь в каждом). Самые доступные цены — в Брянской (2,2 тысячи рублей), Тверской (2,3 тысячи рублей), Смоленской и Саратовской областях (по 2,5 тысячи рублей в каждом).