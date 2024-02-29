Путин пообещал новое вооружение, о котором все услышат

В РФ завершаются испытания ракеты «Буревестник», заявил Владимир Путин
новость из сюжетаОбращение Путина к Федеральному собранию-2024
В России продолжается работа над новым вооружением, о котором скоро услышат. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время обращения к Федеральному собранию.
«Работа над новыми вооружениями продолжается», — сказал Путин в ходе обращения. Трансляцию выступления президента ведет телеканал «Россия-24». Он добавил, что о нем скоро услышат.
По словам главы РФ, в настоящее время завершаются испытания крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник» и беспилотного подводного аппарата «Посейдон». Эти системы подтвердили свои уникальные характеристики, заключил Путин.
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