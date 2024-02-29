Путин пообещал новое вооружение, о котором все услышат

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В РФ завершаются испытания ракеты «Буревестник», заявил Владимир Путин Фото:
новость из сюжета
Обращение Путина к Федеральному собранию-2024

В России продолжается работа над новым вооружением, о котором скоро услышат. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время обращения к Федеральному собранию.

«Работа над новыми вооружениями продолжается», — сказал Путин в ходе обращения. Трансляцию выступления президента ведет телеканал «Россия-24». Он добавил, что о нем скоро услышат.

По словам главы РФ, в настоящее время завершаются испытания крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник» и беспилотного подводного аппарата «Посейдон». Эти системы подтвердили свои уникальные характеристики, заключил Путин.

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В России продолжается работа над новым вооружением, о котором скоро услышат. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время обращения к Федеральному собранию. «Работа над новыми вооружениями продолжается», — сказал Путин в ходе обращения. Трансляцию выступления президента ведет телеканал «Россия-24». Он добавил, что о нем скоро услышат. По словам главы РФ, в настоящее время завершаются испытания крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник» и беспилотного подводного аппарата «Посейдон». Эти системы подтвердили свои уникальные характеристики, заключил Путин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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