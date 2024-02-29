В Екатеринбурге пьяный иностранец получил суровый приговор за сбитого пешехода

Виновный должен выплатить больше 1 млн рублей в пользу сестры погибшего Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Екатеринбурге к девяти годам приговорили мужчину-иностранца, который будучи пьяным, сбил горожанина на пешеходном переходе. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

«В конце сентября 2023 года в вечернее время осужденный управлял технически исправным автомобилем марки Kia Rio в состоянии алкогольного опьянения. Он двигался со скоростью 72 км/ч по проезжей части ул. Селькоровская в Екатеринбурге в сторону ул. Мусоргского, будучи в состоянии алкогольного опьянения со сниженной координацией движений и реакцией на дорожную обстановку», — объяснили в ведомстве.

Водитель на высокой скорости решил объехать машину и вылетел на полосу встречного движения. В это время по пешеходному переходу шел мужчина, которого осужденный и сбил насмерть. «Суд назначил виновному наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок два года 11 месяцев», — уточнили в прокуратуре. Также водитель должен выплатить больше 1 млн рублей в пользу сестры погибшего.

Ранее в Екатеринбурге на Эстонской, 6 водитель сбил насмерть 50-летнего пешехода и скрылся с места происшествия. Его разыскивали автоинспекторы.