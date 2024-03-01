01 марта 2024

В челябинском городе мужчина пристает к девочкам на автовокзале. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Город. Курган, снег, автобусная остановка, школьницы, автобус, девочка, весна, пассажиры автобуса, ученица
Очевидцы сообщают, что мужчина пристает к девочкам в районе автовокзала Фото:

В Копейске (Челябинская область) в районе автовокзала мужчина пристает к проходящим мимо девочкам и трогает их за грудь. Об этом 2 марта сообщили очевидцы в соцсети. В отделе МВД России по Копейску по данному факту началась проверка.

«Копейск, осторожно! В районе автовокзала ходит взрослый мужик и лапает девочек за грудь», — сообщают очевидцы в нескольких городских группах в социальной сети «ВКонтакте».

Полиция Копейска начала проверку по данному факту. «Полицейские проверяют изложенную информацию и связались с автором поста для уточнения обстоятельств и деталей произошедшего», — прокомментировали в пресс-службе отдела полиции Копейска.

Там также напомнили, что обо всех фактах совершения противоправных деяний, необходимо сообщать в полицию по телефону 02/102. Оперативно поступившая информация помогает немедленно отреагировать на инцидент и быстро найти виновных.

Мужчина хватает девочек за грудь, сообщают очевидцы
Мужчина хватает девочек за грудь, сообщают очевидцы

Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Копейске (Челябинская область) в районе автовокзала мужчина пристает к проходящим мимо девочкам и трогает их за грудь. Об этом 2 марта сообщили очевидцы в соцсети. В отделе МВД России по Копейску по данному факту началась проверка. «Копейск, осторожно! В районе автовокзала ходит взрослый мужик и лапает девочек за грудь», — сообщают очевидцы в нескольких городских группах в социальной сети «ВКонтакте». Полиция Копейска начала проверку по данному факту. «Полицейские проверяют изложенную информацию и связались с автором поста для уточнения обстоятельств и деталей произошедшего», — прокомментировали в пресс-службе отдела полиции Копейска. Там также напомнили, что обо всех фактах совершения противоправных деяний, необходимо сообщать в полицию по телефону 02/102. Оперативно поступившая информация помогает немедленно отреагировать на инцидент и быстро найти виновных.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...