В Копейске (Челябинская область) в районе автовокзала мужчина пристает к проходящим мимо девочкам и трогает их за грудь. Об этом 2 марта сообщили очевидцы в соцсети. В отделе МВД России по Копейску по данному факту началась проверка.
«Копейск, осторожно! В районе автовокзала ходит взрослый мужик и лапает девочек за грудь», — сообщают очевидцы в нескольких городских группах в социальной сети «ВКонтакте».
Полиция Копейска начала проверку по данному факту. «Полицейские проверяют изложенную информацию и связались с автором поста для уточнения обстоятельств и деталей произошедшего», — прокомментировали в пресс-службе отдела полиции Копейска.
Там также напомнили, что обо всех фактах совершения противоправных деяний, необходимо сообщать в полицию по телефону 02/102. Оперативно поступившая информация помогает немедленно отреагировать на инцидент и быстро найти виновных.
Мужчина хватает девочек за грудь, сообщают очевидцы
Фото с группы «Типичный Копейск» в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/tipkop174?w=wall-104264026_228616)
В Копейске (Челябинская область) в районе автовокзала мужчина пристает к проходящим мимо девочкам и трогает их за грудь. Об этом 2 марта сообщили очевидцы в соцсети. В отделе МВД России по Копейску по данному факту началась проверка. «Копейск, осторожно! В районе автовокзала ходит взрослый мужик и лапает девочек за грудь», — сообщают очевидцы в нескольких городских группах в социальной сети «ВКонтакте». Полиция Копейска начала проверку по данному факту. «Полицейские проверяют изложенную информацию и связались с автором поста для уточнения обстоятельств и деталей произошедшего», — прокомментировали в пресс-службе отдела полиции Копейска. Там также напомнили, что обо всех фактах совершения противоправных деяний, необходимо сообщать в полицию по телефону 02/102. Оперативно поступившая информация помогает немедленно отреагировать на инцидент и быстро найти виновных.