01 марта 2024

В Екатеринбурге с воинскими почестями похоронили легендарного полковника МВД. Фото

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Иллюстрации к прощаниям с погибшими военнослужащими. Пермь, почетный караул, погибший в СВО, воинские почести, траурные повязки
Коурова похоронили под оружейный салют из автоматов Калашникова Фото:

В Екатеринбурге 1 марта простились с заслуженным ветераном милиции и участником Великой Отечественной войны Михаилом Коуровым, скончавшимся на 98-м году жизни. Об этом рассказали в пресс-группе городского УМВД.

«Близкие почившего, ветераны ОВД, сотрудники екатеринбургского гарнизона полиции пришли в траурный зал Нижне-Исетского кладбища, чтобы проводить в последний путь заслуженного ветерана системы МВД. После гражданской панихиды состоялось погребение. Михаила Коурова похоронили со всеми воинскими почестями — с оркестром и под троекратный оружейный салют из автоматов Калашникова», — следует из сообщения.

В мае 1943 года Коуров отправился на фронт в составе истребительного батальона. Только в 1950 году, вернувшись с передовой в Свердловск, встал на учет в Ленинском райкоме партии, откуда был направлен на работу в органы милиции.

Полковник в отставке отдал службе в ОВД 27 лет. За это время был удостоен «Орденом Отечественной войны», «Орденом Почета», а также получил более 15-ти медалей и множество других наград, среди которых грамота Министра внутренних дел и ЦК ВЛКСМ.

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В Екатеринбурге 1 марта простились с заслуженным ветераном милиции и участником Великой Отечественной войны Михаилом Коуровым, скончавшимся на 98-м году жизни. Об этом рассказали в пресс-группе городского УМВД. «Близкие почившего, ветераны ОВД, сотрудники екатеринбургского гарнизона полиции пришли в траурный зал Нижне-Исетского кладбища, чтобы проводить в последний путь заслуженного ветерана системы МВД. После гражданской панихиды состоялось погребение. Михаила Коурова похоронили со всеми воинскими почестями — с оркестром и под троекратный оружейный салют из автоматов Калашникова», — следует из сообщения. В мае 1943 года Коуров отправился на фронт в составе истребительного батальона. Только в 1950 году, вернувшись с передовой в Свердловск, встал на учет в Ленинском райкоме партии, откуда был направлен на работу в органы милиции. Полковник в отставке отдал службе в ОВД 27 лет. За это время был удостоен «Орденом Отечественной войны», «Орденом Почета», а также получил более 15-ти медалей и множество других наград, среди которых грамота Министра внутренних дел и ЦК ВЛКСМ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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