Махонин похвалил пермские предприятия за поддержку юных спортсменов. Видео

03 марта 2024 в 14:18 Размер текста - 17 +

Махонин отметил вклад бизнеса в развитие детского спорта Фото: Георгий Бергал © URA.RU Благодаря поддержке предприятий Пермского края юные спортсмены получили возможность встретиться со своими кумирами. Об этом рассказал губернатор региона Дмитрий Махонин в своем telegram-канале. «Благодаря программе „Миссия чемпиона“, которая реализуется при поддержке „Уралкалия“ и „Уралхима“, у наших ребят есть возможность встретиться с кумирами, получить от них ценные советы. Тренировку для начинающих хоккеистов „Молота“ провел Александр Гуськов, серебряный призер чемпионата мира по хоккею», — сообщил в посте Махонин. Ранее власти края по инициативе Махонина увеличили финансирование на пермских спортсменов-членов олимпийских сборных. На эти цели направили 30 млн рублей.

Благодаря поддержке предприятий Пермского края юные спортсмены получили возможность встретиться со своими кумирами. Об этом рассказал губернатор региона Дмитрий Махонин в своем telegram-канале. «Благодаря программе „Миссия чемпиона“, которая реализуется при поддержке „Уралкалия“ и „Уралхима“, у наших ребят есть возможность встретиться с кумирами, получить от них ценные советы. Тренировку для начинающих хоккеистов „Молота“ провел Александр Гуськов, серебряный призер чемпионата мира по хоккею», — сообщил в посте Махонин. Ранее власти края по инициативе Махонина увеличили финансирование на пермских спортсменов-членов олимпийских сборных. На эти цели направили 30 млн рублей.