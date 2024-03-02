02 марта 2024
01 марта 2024

Махонин похвалил пермские предприятия за поддержку юных спортсменов. Видео

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Встреча с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным "Пермский край на связи" ВДНХ. Москва, махонин дмитрий
Махонин отметил вклад бизнеса в развитие детского спорта Фото:

Благодаря поддержке предприятий Пермского края юные спортсмены получили возможность встретиться со своими кумирами. Об этом рассказал губернатор региона Дмитрий Махонин в своем telegram-канале.

«Благодаря программе „Миссия чемпиона“, которая реализуется при поддержке „Уралкалия“ и „Уралхима“, у наших ребят есть возможность встретиться с кумирами, получить от них ценные советы. Тренировку для начинающих хоккеистов „Молота“ провел Александр Гуськов, серебряный призер чемпионата мира по хоккею», — сообщил в посте Махонин.

Ранее власти края по инициативе Махонина увеличили финансирование на пермских спортсменов-членов олимпийских сборных. На эти цели направили 30 млн рублей.

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Благодаря поддержке предприятий Пермского края юные спортсмены получили возможность встретиться со своими кумирами. Об этом рассказал губернатор региона Дмитрий Махонин в своем telegram-канале. «Благодаря программе „Миссия чемпиона“, которая реализуется при поддержке „Уралкалия“ и „Уралхима“, у наших ребят есть возможность встретиться с кумирами, получить от них ценные советы. Тренировку для начинающих хоккеистов „Молота“ провел Александр Гуськов, серебряный призер чемпионата мира по хоккею», — сообщил в посте Махонин. Ранее власти края по инициативе Махонина увеличили финансирование на пермских спортсменов-членов олимпийских сборных. На эти цели направили 30 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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