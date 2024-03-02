Благодаря поддержке предприятий Пермского края юные спортсмены получили возможность встретиться со своими кумирами. Об этом рассказал губернатор региона Дмитрий Махонин в своем telegram-канале.
«Благодаря программе „Миссия чемпиона“, которая реализуется при поддержке „Уралкалия“ и „Уралхима“, у наших ребят есть возможность встретиться с кумирами, получить от них ценные советы. Тренировку для начинающих хоккеистов „Молота“ провел Александр Гуськов, серебряный призер чемпионата мира по хоккею», — сообщил в посте Махонин.
Ранее власти края по инициативе Махонина увеличили финансирование на пермских спортсменов-членов олимпийских сборных. На эти цели направили 30 млн рублей.
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