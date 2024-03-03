Воспитанница челябинской спортшколы «Буревестник» победила в международном турнире «Bulgaria Open» в Болгарии. Тхэкводистка Маргарита Близнякова выступала в весе до 57 кг, сообщается на сайте мэрии.
«Челябинская спортсменка — победительница международного турнира по тхэквондо „Bulgaria Open“ в Болгарии. Воспитанница спортшколы „Буревестник“ г. Челябинска Маргарита Близнякова выступала в весе до 57 кг и превзошла всех соперниц», — говорится на сайте.
Маргарита Близнякова тренируется в челябинской СШОР «Буревестник» под руководством Дмитрия Тарасова. Наставником спортсменки является заслуженный старший тренер женской сборной России.
В октябре 2023 года в Майкопе завершился чемпионат России по тхэквондо. В последний день турнира золотую медаль для Челябинской области также завоевала Маргарита Близнякова. В весовой категории до 57 кг она провела четыре победных поединка.
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