Челябинская спортсменка стала победительницей международного турнира в Болгарии. Фото

Челябинская тхэкводистка победила на турнире «Bulgaria Open» в Болгарии

04 марта 2024 в 10:42 Размер текста - 17 +

Тхэкводистка Маргарита Близнякова выступала в весе до 57 кг (архивное фото) Фото: Александр Константинов © URA.RU Воспитанница челябинской спортшколы «Буревестник» победила в международном турнире «Bulgaria Open» в Болгарии. Тхэкводистка Маргарита Близнякова выступала в весе до 57 кг, сообщается на сайте мэрии. «Челябинская спортсменка — победительница международного турнира по тхэквондо „Bulgaria Open“ в Болгарии. Воспитанница спортшколы „Буревестник“ г. Челябинска Маргарита Близнякова выступала в весе до 57 кг и превзошла всех соперниц», — говорится на сайте. Маргарита Близнякова тренируется в челябинской СШОР «Буревестник» под руководством Дмитрия Тарасова. Наставником спортсменки является заслуженный старший тренер женской сборной России. В октябре 2023 года в Майкопе завершился чемпионат России по тхэквондо. В последний день турнира золотую медаль для Челябинской области также завоевала Маргарита Близнякова. В весовой категории до 57 кг она провела четыре победных поединка. Челябинская спортсменка на соревнованиях превзошла всех соперниц в весе 57 килограмм Фото: администрация Челябинска

Воспитанница челябинской спортшколы «Буревестник» победила в международном турнире «Bulgaria Open» в Болгарии. Тхэкводистка Маргарита Близнякова выступала в весе до 57 кг, сообщается на сайте мэрии. «Челябинская спортсменка — победительница международного турнира по тхэквондо „Bulgaria Open“ в Болгарии. Воспитанница спортшколы „Буревестник“ г. Челябинска Маргарита Близнякова выступала в весе до 57 кг и превзошла всех соперниц», — говорится на сайте. Маргарита Близнякова тренируется в челябинской СШОР «Буревестник» под руководством Дмитрия Тарасова. Наставником спортсменки является заслуженный старший тренер женской сборной России. В октябре 2023 года в Майкопе завершился чемпионат России по тхэквондо. В последний день турнира золотую медаль для Челябинской области также завоевала Маргарита Близнякова. В весовой категории до 57 кг она провела четыре победных поединка.