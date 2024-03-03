03 марта 2024

Челябинская спортсменка стала победительницей международного турнира в Болгарии. Фото

Челябинская тхэкводистка победила на турнире «Bulgaria Open» в Болгарии
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, медали, награда
Тхэкводистка Маргарита Близнякова выступала в весе до 57 кг (архивное фото) Фото:

Воспитанница челябинской спортшколы «Буревестник» победила в международном турнире «Bulgaria Open» в Болгарии. Тхэкводистка Маргарита Близнякова выступала в весе до 57 кг, сообщается на сайте мэрии.

«Челябинская спортсменка — победительница международного турнира по тхэквондо „Bulgaria Open“ в Болгарии. Воспитанница спортшколы „Буревестник“ г. Челябинска Маргарита Близнякова выступала в весе до 57 кг и превзошла всех соперниц», — говорится на сайте.

Маргарита Близнякова тренируется в челябинской СШОР «Буревестник» под руководством Дмитрия Тарасова. Наставником спортсменки является заслуженный старший тренер женской сборной России.

В октябре 2023 года в Майкопе завершился чемпионат России по тхэквондо. В последний день турнира золотую медаль для Челябинской области также завоевала Маргарита Близнякова. В весовой категории до 57 кг она провела четыре победных поединка.

Челябинская спортсменка на соревнованиях превзошла всех соперниц в весе 57 килограмм
Челябинская спортсменка на соревнованиях превзошла всех соперниц в весе 57 килограмм
Фото:

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Воспитанница челябинской спортшколы «Буревестник» победила в международном турнире «Bulgaria Open» в Болгарии. Тхэкводистка Маргарита Близнякова выступала в весе до 57 кг, сообщается на сайте мэрии. «Челябинская спортсменка — победительница международного турнира по тхэквондо „Bulgaria Open“ в Болгарии. Воспитанница спортшколы „Буревестник“ г. Челябинска Маргарита Близнякова выступала в весе до 57 кг и превзошла всех соперниц», — говорится на сайте. Маргарита Близнякова тренируется в челябинской СШОР «Буревестник» под руководством Дмитрия Тарасова. Наставником спортсменки является заслуженный старший тренер женской сборной России. В октябре 2023 года в Майкопе завершился чемпионат России по тхэквондо. В последний день турнира золотую медаль для Челябинской области также завоевала Маргарита Близнякова. В весовой категории до 57 кг она провела четыре победных поединка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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