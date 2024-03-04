Жители ХМАО взвинтили цены на дачи

Дачные дома в ХМАО за месяц подорожали на 7%

Дачные дома в ХМАО подорожали более чем на 7% Фото: Игорь Пантин © URA.RU

В Ханты-Мансийском автономном округе подскочила стоимость дачных домов. За месяц цены на подобную недвижимость по региону в среднем выросли более чем на 7%, рассказали URA.RU аналитики сервиса «Авито Недвижимость».

«За месяц динамика цен на дачные дома в Югре составила 7,1%. А средняя стоимость объекта в феврале 2024 года держится на уровне 1,5 миллионов рублей», — следует из данных исследования сервиса. При этом за год дачи в регионе подорожали на 15,4%.

Вместе с этим интерес югорчан к покупке подобной недвижимости значительно превышает предложение. Если спрос за месяц вырос почти на 20%, то объектов в продаже за это время стало больше лишь на 2,9%.

Ранее URA.RU рассказывало, что у жителей ХМАО резко вырос интерес к покупке коттеджей. С января спрос в этом загородном сегменте по региону увеличился на 130%.