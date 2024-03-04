Посол Германии вызван в МИД России

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Посла Германии вызвали в МИД РФ на фоне обнародованных разговоров офицеров ФРГ о Крыме Фото:
новость из сюжета
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Посол Германии Александр Ламбсдорфф вызван в МИД России. Ранее стало известно о разговоре офицеров немецкой армии о возможности ударов по Крымскому мосту.

«Посол ФРГ вызван сегодня в МИД», — сказал источник РИА Новости. Отмечается, что вызов посла пройдет на фоне обнародованных разговоров офицеров ФРГ о Крыме.

Ранее Минобороны ФРГ подтвердило, что в немецкой армии действительно имел место факт прослушки разговоров офицеров немецкой армии о возможности ударов по Крымскому мосту, запись которых была перехвачена и оказалась у российской стороны. Тогда в МИД РФ потребовали от Берлина объяснений в связи с публикацией переговоров. Позднее Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что появление записи разговора — попытка посеять раздор.

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Посол Германии Александр Ламбсдорфф вызван в МИД России. Ранее стало известно о разговоре офицеров немецкой армии о возможности ударов по Крымскому мосту. «Посол ФРГ вызван сегодня в МИД», — сказал источник РИА Новости. Отмечается, что вызов посла пройдет на фоне обнародованных разговоров офицеров ФРГ о Крыме. Ранее Минобороны ФРГ подтвердило, что в немецкой армии действительно имел место факт прослушки разговоров офицеров немецкой армии о возможности ударов по Крымскому мосту, запись которых была перехвачена и оказалась у российской стороны. Тогда в МИД РФ потребовали от Берлина объяснений в связи с публикацией переговоров. Позднее Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что появление записи разговора — попытка посеять раздор.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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