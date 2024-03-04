Посол Германии вызван в МИД России

Посол Германии Александр Ламбсдорфф вызван в МИД России. Ранее стало известно о разговоре офицеров немецкой армии о возможности ударов по Крымскому мосту.
«Посол ФРГ вызван сегодня в МИД», — сказал источник РИА Новости. Отмечается, что вызов посла пройдет на фоне обнародованных разговоров офицеров ФРГ о Крыме.
Ранее Минобороны ФРГ подтвердило, что в немецкой армии действительно имел место факт прослушки разговоров офицеров немецкой армии о возможности ударов по Крымскому мосту, запись которых была перехвачена и оказалась у российской стороны. Тогда в МИД РФ потребовали от Берлина объяснений в связи с публикацией переговоров. Позднее Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что появление записи разговора — попытка посеять раздор.
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