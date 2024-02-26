В Екатеринбурге в ЖК бизнec-клаccа «Февральской Революции, 15», выставили на продажу трехкомнатную квартиру площадью 116 квадратных метров с открытой террасой размером 117 кв. м. Бывший владелец оценил жилье в 61 600 000 рублей, следует из объявления на сайте «Авито».
«Трехкомнатная квартира площадью 116 кв. м. с собственной террасой площадью 117 кв.м!!! Такую квартиру вы больше не найдете. Жизнь над городом, ежедневное созерцание пробуждения города и сумасшедшие закаты», — говорится в объявлении. Также автор отметил, что новый владелец сможет наблюдать праздничные салюты с «VIР мест».
Пол в квартире сделан из термостабилизированной древесины. Подоконники — из натурального гранита, а вся мебель и межкомнатные двери — из массива дуба. В квартире есть подогрев пола и заменена электрика.
На террасе в полу вмонтировано водоотведение для талого снега, выведена вода и электрика, уложена плитка. По словам продавца, будущие владельцы смогут себе позволить новогоднюю елку, мини-каток, барбекю, бассейн и многое другое.
Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге продается трехкомнатная квартира за 150 миллионов рублей. Другие варианты квартир с таким же количеством комнат в элитном жилом комплексе оцениваются в три раза дешевле.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.