В Екатеринбурге за 60 млн продают квартиру с террасой больше, чем она сама. Фото

26 февраля 2024 в 20:45 Размер текста - 17 +

Новый владелец сможет устраивать вечеринки с барбекю на террасе в центре Екатеринбурга (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге в ЖК бизнec-клаccа «Февральской Революции, 15», выставили на продажу трехкомнатную квартиру площадью 116 квадратных метров с открытой террасой размером 117 кв. м. Бывший владелец оценил жилье в 61 600 000 рублей, следует из объявления на сайте «Авито». «Трехкомнатная квартира площадью 116 кв. м. с собственной террасой площадью 117 кв.м!!! Такую квартиру вы больше не найдете. Жизнь над городом, ежедневное созерцание пробуждения города и сумасшедшие закаты», — говорится в объявлении. Также автор отметил, что новый владелец сможет наблюдать праздничные салюты с «VIР мест». Пол в квартире сделан из термостабилизированной древесины. Подоконники — из натурального гранита, а вся мебель и межкомнатные двери — из массива дуба. В квартире есть подогрев пола и заменена электрика. На террасе в полу вмонтировано водоотведение для талого снега, выведена вода и электрика, уложена плитка. По словам продавца, будущие владельцы смогут себе позволить новогоднюю елку, мини-каток, барбекю, бассейн и многое другое.



Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге продается трехкомнатная квартира за 150 миллионов рублей. Другие варианты квартир с таким же количеством комнат в элитном жилом комплексе оцениваются в три раза дешевле.

В Екатеринбурге в ЖК бизнec-клаccа «Февральской Революции, 15», выставили на продажу трехкомнатную квартиру площадью 116 квадратных метров с открытой террасой размером 117 кв. м. Бывший владелец оценил жилье в 61 600 000 рублей, следует из объявления на сайте «Авито». «Трехкомнатная квартира площадью 116 кв. м. с собственной террасой площадью 117 кв.м!!! Такую квартиру вы больше не найдете. Жизнь над городом, ежедневное созерцание пробуждения города и сумасшедшие закаты», — говорится в объявлении. Также автор отметил, что новый владелец сможет наблюдать праздничные салюты с «VIР мест». Пол в квартире сделан из термостабилизированной древесины. Подоконники — из натурального гранита, а вся мебель и межкомнатные двери — из массива дуба. В квартире есть подогрев пола и заменена электрика. На террасе в полу вмонтировано водоотведение для талого снега, выведена вода и электрика, уложена плитка. По словам продавца, будущие владельцы смогут себе позволить новогоднюю елку, мини-каток, барбекю, бассейн и многое другое. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге продается трехкомнатная квартира за 150 миллионов рублей. Другие варианты квартир с таким же количеством комнат в элитном жилом комплексе оцениваются в три раза дешевле.