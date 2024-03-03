03 марта 2024
02 марта 2024

В ключевом МУП мэрии Сургутского района назначен новый директор

© Служба новостей «URA.RU»
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Судейская коллегия. Курган, депутат, чиновник, дипломат, папка с документами
Сергей Легченко приступил к работе 4 марта Фото:

В Сургутском районе назначен директор ключевого МУП мэрии «УТВиВ №1». Им стал экс-руководитель «ЮганскТрансТеплоСервис» Сергей Легченко, сообщил URA.RU источник в политическом истеблишменте района.

«Легченко до февраля 2022 года возглавлял центральное коммунальное предприятие Нефтеюганска. Но советом директоров его сняли с должности. Он перешел работать в Пойковский. Недавно ему поступило предложение возглавить МУП „УТВиВ №1“», — сообщил собеседник.

В мэрии Сургутского района подтвердили информацию о назначении Легченко на должность директора «УТВиВ №1». «Сегодня его первый рабочий день на должности директора предприятия. Общий стаж работы Сергея Владимировича в сфере ЖКХ — более 19 лет. До перехода в Сургутский район он возглавлял аналогичный МУП в Пойковском», — сообщили в пресс-службе.

Ранее URA.RU сообщало, что от мэра Сургутского района Трубецкого уходит директор ключевого МУП «УТВиВ» Роман Богач. Увольнение связано с поступившими ему альтернативными вариантами трудоустройства.

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В Сургутском районе назначен директор ключевого МУП мэрии «УТВиВ №1». Им стал экс-руководитель «ЮганскТрансТеплоСервис» Сергей Легченко, сообщил URA.RU источник в политическом истеблишменте района. «Легченко до февраля 2022 года возглавлял центральное коммунальное предприятие Нефтеюганска. Но советом директоров его сняли с должности. Он перешел работать в Пойковский. Недавно ему поступило предложение возглавить МУП „УТВиВ №1“», — сообщил собеседник. В мэрии Сургутского района подтвердили информацию о назначении Легченко на должность директора «УТВиВ №1». «Сегодня его первый рабочий день на должности директора предприятия. Общий стаж работы Сергея Владимировича в сфере ЖКХ — более 19 лет. До перехода в Сургутский район он возглавлял аналогичный МУП в Пойковском», — сообщили в пресс-службе. Ранее URA.RU сообщало, что от мэра Сургутского района Трубецкого уходит директор ключевого МУП «УТВиВ» Роман Богач. Увольнение связано с поступившими ему альтернативными вариантами трудоустройства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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