В ключевом МУП мэрии Сургутского района назначен новый директор

В Сургутском районе назначен директор ключевого МУП мэрии «УТВиВ №1». Им стал экс-руководитель «ЮганскТрансТеплоСервис» Сергей Легченко, сообщил URA.RU источник в политическом истеблишменте района.
«Легченко до февраля 2022 года возглавлял центральное коммунальное предприятие Нефтеюганска. Но советом директоров его сняли с должности. Он перешел работать в Пойковский. Недавно ему поступило предложение возглавить МУП „УТВиВ №1“», — сообщил собеседник.
В мэрии Сургутского района подтвердили информацию о назначении Легченко на должность директора «УТВиВ №1». «Сегодня его первый рабочий день на должности директора предприятия. Общий стаж работы Сергея Владимировича в сфере ЖКХ — более 19 лет. До перехода в Сургутский район он возглавлял аналогичный МУП в Пойковском», — сообщили в пресс-службе.
Ранее URA.RU сообщало, что от мэра Сургутского района Трубецкого уходит директор ключевого МУП «УТВиВ» Роман Богач. Увольнение связано с поступившими ему альтернативными вариантами трудоустройства.
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