В ключевом МУП мэрии Сургутского района назначен новый директор

04 марта 2024 в 12:46 Размер текста - 17 +

Сергей Легченко приступил к работе 4 марта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Сургутском районе назначен директор ключевого МУП мэрии «УТВиВ №1». Им стал экс-руководитель «ЮганскТрансТеплоСервис» Сергей Легченко, сообщил URA.RU источник в политическом истеблишменте района. «Легченко до февраля 2022 года возглавлял центральное коммунальное предприятие Нефтеюганска. Но советом директоров его сняли с должности. Он перешел работать в Пойковский. Недавно ему поступило предложение возглавить МУП „УТВиВ №1“», — сообщил собеседник. В мэрии Сургутского района подтвердили информацию о назначении Легченко на должность директора «УТВиВ №1». «Сегодня его первый рабочий день на должности директора предприятия. Общий стаж работы Сергея Владимировича в сфере ЖКХ — более 19 лет. До перехода в Сургутский район он возглавлял аналогичный МУП в Пойковском», — сообщили в пресс-службе. Ранее URA.RU сообщало, что от мэра Сургутского района Трубецкого уходит директор ключевого МУП «УТВиВ» Роман Богач. Увольнение связано с поступившими ему альтернативными вариантами трудоустройства.

В Сургутском районе назначен директор ключевого МУП мэрии «УТВиВ №1». Им стал экс-руководитель «ЮганскТрансТеплоСервис» Сергей Легченко, сообщил URA.RU источник в политическом истеблишменте района. «Легченко до февраля 2022 года возглавлял центральное коммунальное предприятие Нефтеюганска. Но советом директоров его сняли с должности. Он перешел работать в Пойковский. Недавно ему поступило предложение возглавить МУП „УТВиВ №1“», — сообщил собеседник. В мэрии Сургутского района подтвердили информацию о назначении Легченко на должность директора «УТВиВ №1». «Сегодня его первый рабочий день на должности директора предприятия. Общий стаж работы Сергея Владимировича в сфере ЖКХ — более 19 лет. До перехода в Сургутский район он возглавлял аналогичный МУП в Пойковском», — сообщили в пресс-службе. Ранее URA.RU сообщало, что от мэра Сургутского района Трубецкого уходит директор ключевого МУП «УТВиВ» Роман Богач. Увольнение связано с поступившими ему альтернативными вариантами трудоустройства.