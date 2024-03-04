Бастрыкин отреагировал на обращение к нему пермяков из-за признания их дома аварийным

Пермское СУ СК начало проверку после обращения пермяков к Бастрыкину

05 марта 2024 в 09:57 Размер текста - 17 +

Александр Бастрыкин поручил пермским коллегам доложить ему о ситуации с домом №9 по улице Седова в Перми Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил пермским коллегам начать проверку после обращения к нему жильцов дома №9 по улице Седова в Перми. Об этом говорится в telegram-канале ведомства. «В СМИ опубликовано обращение жителей города Перми к Председателю СК России о ненадлежащем проведении капитального ремонта в одном из многоквартирных домов. Отмечается, что, несмотря на ремонт, дом был признан аварийным и подлежащим сносу. С целью установления всех обстоятельств по данному факту следственными органами СК России по Пермскому краю проводится доследственная проверка. Глава ведомства [Александр Бастрыкин] поручил и. о. руководителя СУ СК России по Пермскому краю Сафонову В.А. доложить о ходе и результатах проверки», — cообщает пресс-служба СКР. Ранее жильцы указанного дома разместили в соцсетях видеообращение к Бастрыкину. В нем они заявили, что их дом должны были капитально отремонтировать, но работы так и не завершились. В итоге, после обследования жилое здание признали аварийным. Пермяки попросили Бастрыкина вмешаться в ситуацию и оградить их «от произвола» чиновников.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил пермским коллегам начать проверку после обращения к нему жильцов дома №9 по улице Седова в Перми. Об этом говорится в telegram-канале ведомства. «В СМИ опубликовано обращение жителей города Перми к Председателю СК России о ненадлежащем проведении капитального ремонта в одном из многоквартирных домов. Отмечается, что, несмотря на ремонт, дом был признан аварийным и подлежащим сносу. С целью установления всех обстоятельств по данному факту следственными органами СК России по Пермскому краю проводится доследственная проверка. Глава ведомства [Александр Бастрыкин] поручил и. о. руководителя СУ СК России по Пермскому краю Сафонову В.А. доложить о ходе и результатах проверки», — cообщает пресс-служба СКР. Ранее жильцы указанного дома разместили в соцсетях видеообращение к Бастрыкину. В нем они заявили, что их дом должны были капитально отремонтировать, но работы так и не завершились. В итоге, после обследования жилое здание признали аварийным. Пермяки попросили Бастрыкина вмешаться в ситуацию и оградить их «от произвола» чиновников.