04 марта 2024

Бастрыкин отреагировал на обращение к нему пермяков из-за признания их дома аварийным

Пермское СУ СК начало проверку после обращения пермяков к Бастрыкину
© Служба новостей «URA.RU»
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Президент России Владимир Путин на вручении наград Героям России в Кремле. Москва, бастрыкин александр
Александр Бастрыкин поручил пермским коллегам доложить ему о ситуации с домом №9 по улице Седова в Перми Фото:

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил пермским коллегам начать проверку после обращения к нему жильцов дома №9 по улице Седова в Перми. Об этом говорится в telegram-канале ведомства.

«В СМИ опубликовано обращение жителей города Перми к Председателю СК России о ненадлежащем проведении капитального ремонта в одном из многоквартирных домов. Отмечается, что, несмотря на ремонт, дом был признан аварийным и подлежащим сносу. С целью установления всех обстоятельств по данному факту следственными органами СК России по Пермскому краю проводится доследственная проверка. Глава ведомства [Александр Бастрыкин] поручил и. о. руководителя СУ СК России по Пермскому краю Сафонову В.А. доложить о ходе и результатах проверки», — cообщает пресс-служба СКР.

Ранее жильцы указанного дома разместили в соцсетях видеообращение к Бастрыкину. В нем они заявили, что их дом должны были капитально отремонтировать, но работы так и не завершились. В итоге, после обследования жилое здание признали аварийным. Пермяки попросили Бастрыкина вмешаться в ситуацию и оградить их «от произвола» чиновников.

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Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил пермским коллегам начать проверку после обращения к нему жильцов дома №9 по улице Седова в Перми. Об этом говорится в telegram-канале ведомства. «В СМИ опубликовано обращение жителей города Перми к Председателю СК России о ненадлежащем проведении капитального ремонта в одном из многоквартирных домов. Отмечается, что, несмотря на ремонт, дом был признан аварийным и подлежащим сносу. С целью установления всех обстоятельств по данному факту следственными органами СК России по Пермскому краю проводится доследственная проверка. Глава ведомства [Александр Бастрыкин] поручил и. о. руководителя СУ СК России по Пермскому краю Сафонову В.А. доложить о ходе и результатах проверки», — cообщает пресс-служба СКР. Ранее жильцы указанного дома разместили в соцсетях видеообращение к Бастрыкину. В нем они заявили, что их дом должны были капитально отремонтировать, но работы так и не завершились. В итоге, после обследования жилое здание признали аварийным. Пермяки попросили Бастрыкина вмешаться в ситуацию и оградить их «от произвола» чиновников.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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