Мэрия Магнитогорска не смогла помешать строительству приюта для животных

Ежегодно центр помощи животным помогает найти хозяев сотням бездомышей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Магнитогорске (Челябинская область) силами центра помощи животных «Маленькая жизнь» идет строительство приюта для бездомных животных. Строительство продолжается, несмотря на то, что мэрия пыталась отсудить постройку у «Маленькой жизни».

«Администрация Магнитогорска обратилась в арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением к автономной некоммерческой организации помощи животным „Маленькая жизнь“ с требованием признать отсутствующим право собственности ответчика на объект незавершенного строительства по адресу ул. Ухтомского, 6/1. Степень готовности объекта 30%», — говорилось в документах суда.

Мэрия обратилась в суд в сентябре 2023 года, поскольку «Маленькая жизнь» изначально обязалась открыть приют в 2023 году, но в связи с недостатком средств строительство затянулось. Дело в том, что приют возводится без привлечения бюджетных денег, а только на частные пожертвования частных лиц, и их не хватает.

29 февраля 2024 года суд оставил исковое заявление мэрии без рассмотрения. Дело в том, что сами представители истца не явились в судебное заседание. Возможно, это связано с активизацией строительных работ. Оперативно получить комментарий в мэрии не удалось. Ответ на запрос URA.RU на момент выхода публикации не получен.

По словам руководитель АНО «Центр помощи животным «Маленькая жизнь» Анны Гонтаренко, сейчас удалось собрать определенное количество средств, и стройка приюта вошла в активную фазу. Строится здание КПП, уложен фундамент под вольеры, возводится забор, чтобы в будущем животные не смогли сбежать.

В конечном счете на месте стройплощадки должно появиться трехэтажное здание, в котором разместится реабилитационный центр для животных и ветеринарная клиника. Однако на полную реализацию проекта понадобятся годы.

Первые животные поселяться в приюте после того, как будут построены вольеры, ограждение по периметру и КПП, в котором также будут храниться корма для животных. Ориентировочный срок заезда первых питомцев — начало мая.

При участии АНО центр помощи животным «Маленькая жизнь» ежегодно отправляется на передержку и пристраивается в добрые руки порядка 800 животных. При этом силами и за счет АНО им делаются положенные прививки, в том числе от бешенства.