Мэрия Магнитогорска требует снести недостроенный зооприют

Приют для бродяжек хотели построить на добровольные пожертвования Фото: Размик Закарян © URA.RU

Мэрия Магнитогорска (Челябинская область) обратилась в арбитражный суд региона с требованием лишить центр помощи животным «Маленькая жизнь» права на недостроенную постройку. Речь идет о приюте для бродячих собак.

«Администрация Магнитогорска обратилась в арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением к автономной некоммерческой организации помощи животным „Маленькая жизнь“ с требованием признать отсутствующим право собственности ответчика на объект незавершенного строительства по адресу ул. Ухтомского, 6/1. Степень готовности объекта 30%», — говорится в документах суда.

Учредитель и директор центра помощи животным Анна Гонтаренко признает, что первый в городе приют для безнадзорных животных недостроен, хотя по договору с мэрией должен был быть уже готов. Однако конструктивной позицию администрации муниципалитета она не считает.

«На сегодняшний момент руководству центра удалось собрать два миллиона рублей на строительство приюта для животных. По договору аренды земельного участка, на строительство приюта у нас есть еще два года. При этом на строительство не выделяется бюджетных денег, это только добровольные пожертвования частных лиц», — сообщила Гонтаренко в разговоре с корреспондентом URA.RU.

При участии АНО помощи животным «Маленькая жизнь» ежегодно отправляется на передержку и пристраивается в добрые руки порядка 800 животных. При этом силами АНО им делаются положенные прививки, в том числе от бешенства.

На данный момент руководство АНО уточняет позицию в связи с поступившим иском с юристами. На момент выхода материала ответа на отправленный URA.RU запрос из мэрии Магнитогорска не поступил.