Директора свердловской школы уволили за кумовство

В школе работали дочь директора, ее супруг и его племянница Фото: Анна Майорова © URA.RU

Директора школы № 2 в поселке Восточный под Серовом уволили за то, что она трудоустроила своих родственников на учительские должности, а мужа — в качестве водителя. При этом женщины не имели квалификации для осуществления педагогической деятельности, сообщает прокуратура Свердловской области.

«Работавшая на момент проверки директор МБОУ СОШ № 2 поселке Восточный незаконно приняла на работу в указанное учреждение своих родственников. Так, в августе 2021 года в школу была трудоустроена дочь директора учителем географии, тьютором и педагогом-организатором, а впоследствии племянница супруга — учителем-дефектологом и учителем английского языка», — уточнили в ведомстве.

В итоге трудовая деятельность родственников директора школы прекращена, а сама женщина в начале февраля 2024 года уволена.