Директора свердловской школы уволили за кумовство

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Старт регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников в гимназии № 39. Екатеринбург, гимназия, обучение, учеба, ученик, школа, среднее образование, образование, ученица, школьная парта
В школе работали дочь директора, ее супруг и его племянница Фото:

Директора школы № 2 в поселке Восточный под Серовом уволили за то, что она трудоустроила своих родственников на учительские должности, а мужа — в качестве водителя. При этом женщины не имели квалификации для осуществления педагогической деятельности, сообщает прокуратура Свердловской области.

«Работавшая на момент проверки директор МБОУ СОШ № 2 поселке Восточный незаконно приняла на работу в указанное учреждение своих родственников. Так, в августе 2021 года в школу была трудоустроена дочь директора учителем географии, тьютором и педагогом-организатором, а впоследствии племянница супруга — учителем-дефектологом и учителем английского языка», — уточнили в ведомстве.

В итоге трудовая деятельность родственников директора школы прекращена, а сама женщина в начале февраля 2024 года уволена.

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Директора школы № 2 в поселке Восточный под Серовом уволили за то, что она трудоустроила своих родственников на учительские должности, а мужа — в качестве водителя. При этом женщины не имели квалификации для осуществления педагогической деятельности, сообщает прокуратура Свердловской области. «Работавшая на момент проверки директор МБОУ СОШ № 2 поселке Восточный незаконно приняла на работу в указанное учреждение своих родственников. Так, в августе 2021 года в школу была трудоустроена дочь директора учителем географии, тьютором и педагогом-организатором, а впоследствии племянница супруга — учителем-дефектологом и учителем английского языка», — уточнили в ведомстве. В итоге трудовая деятельность родственников директора школы прекращена, а сама женщина в начале февраля 2024 года уволена.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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