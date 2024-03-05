Проект нового здания горбольницы в Златоусте отдали на госэкспертизу

06 марта 2024 в 08:45 Размер текста - 17 +

После госэкспертизы станут ясны основные параметры стройки Фото: Анна Майорова © URA.RU Проект нового здания горбольницы Златоуста минстрой Челябинской области отдал на госэкпертизу. Как URA.RU сообщил заместитель министра Василий Беспалов, заключение ожидают получить в первой половине 2024 года. «Проектная документация по объекту генпроектировщиком изготовлена и передана учреждению „Госэкспериза Челябинской области“ на проверку. Получение положительного заключения экспертизы планируется в первом полугодии», — заявил URA.RU Беспалов. В настоящий момент документы проходят входной контроль для проведения экспертизы. Проектно-изыскательские работы с марта 2021 года проводил Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «Гипрогор». Собеседник URA.RU добавил, что стоимость строительства объекта, сроки начала и окончания строительно-монтажных работ, их графики определят по результатам экспертизы. Основные параметры будут зависеть также от итогов рассмотрения заявки в Министерстве здравоохранения РФ, куда региональный минстрой направил документы для включения объекта в федеральную адресную инвестиционную программу. Проектная документация по объекту предусматривает 295 коек. Общая площадь здания составит 56,144 кв. метра. Здание возведут на том же месте, где ранее располагался снесенный долгострой родильного дома Златоуста. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Проект нового здания горбольницы Златоуста минстрой Челябинской области отдал на госэкпертизу. Как URA.RU сообщил заместитель министра Василий Беспалов, заключение ожидают получить в первой половине 2024 года. «Проектная документация по объекту генпроектировщиком изготовлена и передана учреждению „Госэкспериза Челябинской области“ на проверку. Получение положительного заключения экспертизы планируется в первом полугодии», — заявил URA.RU Беспалов. В настоящий момент документы проходят входной контроль для проведения экспертизы. Проектно-изыскательские работы с марта 2021 года проводил Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «Гипрогор». Собеседник URA.RU добавил, что стоимость строительства объекта, сроки начала и окончания строительно-монтажных работ, их графики определят по результатам экспертизы. Основные параметры будут зависеть также от итогов рассмотрения заявки в Министерстве здравоохранения РФ, куда региональный минстрой направил документы для включения объекта в федеральную адресную инвестиционную программу. Проектная документация по объекту предусматривает 295 коек. Общая площадь здания составит 56,144 кв. метра. Здание возведут на том же месте, где ранее располагался снесенный долгострой родильного дома Златоуста.