Суд изменил наказание осужденным статусным свердловским экс-силовикам. Фото

05 марта 2024 в 14:59 Размер текста - 17 +

Подсудимым сократили срок Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Свердловский областной суд изменил приговор бывшему первому замруководителя СУ СК Свердловской области Михаилу Бусылко, экс-заместителю прокурора Свердловской области Дмитрию Чуличкову и адвокату Владиславу Вострецову. Им добавили штраф и сократили срок, сообщил корреспондент URA.RU из зала суда. Осужденные участвовали в процессе по видеоконференцсвязи. Об ужесточении наказания попросил прокурор. Представитель потерпевшего неожиданно заявил, что приговор нужно оставить без изменений. Защитники Бусылко, Чуличкова и Вострецова просили отменить приговор и вернуть дело на повторное рассмотрение. «Добавить [осужденным к наказанию] штраф в размере пяти млн рублей», — объявила судья. Чуличкову сократили наказание на восемь месяцев (стало 7,6 лет, Вострецову — на семь месяцев (стало восемь лет). Бусылко переквалифицировали обвинение с «Получении взятки» на «Посредничество во взяточничестве» и сократили ему срок на 1,7 лет (стало 6,6 лет). Силовики задержали Бусылко и Чуличкова по подозрению во взяточничестве в 2019 году. По версии следствия, вдвоем они получили около двух млн рублей за помощь в возобновлении расследования дела о хищении активов уральского предприятия. Деньги им передал Вострецов. В августе 2021 года Ленинский районный суд Екатеринбурга приговорил Бусылко к 8,6 годам колонии строгого режима, Чуличкова — к девяти, а Вострецова — к 9,6 годам. Затем Седьмом кассационный суд Челябинска отменил приговор и направил дело на повторное рассмотрение. По данным URA.RU, фигуранты заявили, что оговорили друг друга под давлением. В ноябре 2023 года Ленинский райсуд вынес новый приговор. Чуличкову назначили наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет и четыре месяца в колонии строгого режима. Бусылко получил восемь лет и три месяца, Вострецов — 8,7 лет. Бывших силовиков признали виновными в получении взятки в особо крупном размере, а адвоката — в посредничестве во взяточничестве. Осужденные участвовали в процессе по видеоконференцсвязи Фото: Сергей Бодров © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Свердловский областной суд изменил приговор бывшему первому замруководителя СУ СК Свердловской области Михаилу Бусылко, экс-заместителю прокурора Свердловской области Дмитрию Чуличкову и адвокату Владиславу Вострецову. Им добавили штраф и сократили срок, сообщил корреспондент URA.RU из зала суда. Осужденные участвовали в процессе по видеоконференцсвязи. Об ужесточении наказания попросил прокурор. Представитель потерпевшего неожиданно заявил, что приговор нужно оставить без изменений. Защитники Бусылко, Чуличкова и Вострецова просили отменить приговор и вернуть дело на повторное рассмотрение. «Добавить [осужденным к наказанию] штраф в размере пяти млн рублей», — объявила судья. Чуличкову сократили наказание на восемь месяцев (стало 7,6 лет, Вострецову — на семь месяцев (стало восемь лет). Бусылко переквалифицировали обвинение с «Получении взятки» на «Посредничество во взяточничестве» и сократили ему срок на 1,7 лет (стало 6,6 лет). Силовики задержали Бусылко и Чуличкова по подозрению во взяточничестве в 2019 году. По версии следствия, вдвоем они получили около двух млн рублей за помощь в возобновлении расследования дела о хищении активов уральского предприятия. Деньги им передал Вострецов. В августе 2021 года Ленинский районный суд Екатеринбурга приговорил Бусылко к 8,6 годам колонии строгого режима, Чуличкова — к девяти, а Вострецова — к 9,6 годам. Затем Седьмом кассационный суд Челябинска отменил приговор и направил дело на повторное рассмотрение. По данным URA.RU, фигуранты заявили, что оговорили друг друга под давлением. В ноябре 2023 года Ленинский райсуд вынес новый приговор. Чуличкову назначили наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет и четыре месяца в колонии строгого режима. Бусылко получил восемь лет и три месяца, Вострецов — 8,7 лет. Бывших силовиков признали виновными в получении взятки в особо крупном размере, а адвоката — в посредничестве во взяточничестве.