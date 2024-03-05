ГИБДД выступила со срочным обращением к свердловчанам

ГИБДД просит водителей быть аккуратными на свердловских дорогах из-за снега
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Вручение свердловским полицейским ключей от новых автомобилей. Екатеринбург , машина дпс, машины, лада, lada, полиция, правоохранительные органы, гибдд, дпс, автомобили
Госавтоинспекция призывает водителей вести себя аккуратно на дорогах Фото:

В Свердловской области начал идти снег, из-за чего дороги начало заметать. Госавтоинспекция региона просит водителей быть аккуратнее на трассах в такаую непогоду.

«На 20 км автодороги „Екатеринбург — Реж — Алапаевск“ Березовского района наблюдается небольшой снег, дорожное покрытие заметено осадками. Соблюдайте ПДД», — заявило ведомство в telegram-канале.

Также сложная дорожная ситуация наблюдается на 269 км автодороги «Екатеринбург-Тюмень» Тугулымского района: там выпадение снежных осадков усилилось, а видимость снизилась. «Госавтоинспекция региона призывает водителей увеличить дистанцию и быть предсказуемыми для других участников дорожного движения», — предупреждает ГИБДД.

Ранее синоптик Алексей Пулин сообщил, что на Свердловскую область надвигается холодный фронт, который принесет осадки в регион. При этом снега ожидается до двух миллиметров за сутки.

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В Свердловской области начал идти снег, из-за чего дороги начало заметать. Госавтоинспекция региона просит водителей быть аккуратнее на трассах в такаую непогоду. «На 20 км автодороги „Екатеринбург — Реж — Алапаевск“ Березовского района наблюдается небольшой снег, дорожное покрытие заметено осадками. Соблюдайте ПДД», — заявило ведомство в telegram-канале. Также сложная дорожная ситуация наблюдается на 269 км автодороги «Екатеринбург-Тюмень» Тугулымского района: там выпадение снежных осадков усилилось, а видимость снизилась. «Госавтоинспекция региона призывает водителей увеличить дистанцию и быть предсказуемыми для других участников дорожного движения», — предупреждает ГИБДД. Ранее синоптик Алексей Пулин сообщил, что на Свердловскую область надвигается холодный фронт, который принесет осадки в регион. При этом снега ожидается до двух миллиметров за сутки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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