ГИБДД выступила со срочным обращением к свердловчанам

ГИБДД просит водителей быть аккуратными на свердловских дорогах из-за снега

05 марта 2024 в 19:49 Размер текста - 17 +

Госавтоинспекция призывает водителей вести себя аккуратно на дорогах Фото: Анна Майорова © URA.RU В Свердловской области начал идти снег, из-за чего дороги начало заметать. Госавтоинспекция региона просит водителей быть аккуратнее на трассах в такаую непогоду. «На 20 км автодороги „Екатеринбург — Реж — Алапаевск“ Березовского района наблюдается небольшой снег, дорожное покрытие заметено осадками. Соблюдайте ПДД», — заявило ведомство в telegram-канале. Также сложная дорожная ситуация наблюдается на 269 км автодороги «Екатеринбург-Тюмень» Тугулымского района: там выпадение снежных осадков усилилось, а видимость снизилась. «Госавтоинспекция региона призывает водителей увеличить дистанцию и быть предсказуемыми для других участников дорожного движения», — предупреждает ГИБДД. Ранее синоптик Алексей Пулин сообщил, что на Свердловскую область надвигается холодный фронт, который принесет осадки в регион. При этом снега ожидается до двух миллиметров за сутки.

В Свердловской области начал идти снег, из-за чего дороги начало заметать. Госавтоинспекция региона просит водителей быть аккуратнее на трассах в такаую непогоду. «На 20 км автодороги „Екатеринбург — Реж — Алапаевск“ Березовского района наблюдается небольшой снег, дорожное покрытие заметено осадками. Соблюдайте ПДД», — заявило ведомство в telegram-канале. Также сложная дорожная ситуация наблюдается на 269 км автодороги «Екатеринбург-Тюмень» Тугулымского района: там выпадение снежных осадков усилилось, а видимость снизилась. «Госавтоинспекция региона призывает водителей увеличить дистанцию и быть предсказуемыми для других участников дорожного движения», — предупреждает ГИБДД. Ранее синоптик Алексей Пулин сообщил, что на Свердловскую область надвигается холодный фронт, который принесет осадки в регион. При этом снега ожидается до двух миллиметров за сутки.