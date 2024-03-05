ГИБДД выступила со срочным обращением к свердловчанам

В Свердловской области начал идти снег, из-за чего дороги начало заметать. Госавтоинспекция региона просит водителей быть аккуратнее на трассах в такаую непогоду.
«На 20 км автодороги „Екатеринбург — Реж — Алапаевск“ Березовского района наблюдается небольшой снег, дорожное покрытие заметено осадками. Соблюдайте ПДД», — заявило ведомство в telegram-канале.
Также сложная дорожная ситуация наблюдается на 269 км автодороги «Екатеринбург-Тюмень» Тугулымского района: там выпадение снежных осадков усилилось, а видимость снизилась. «Госавтоинспекция региона призывает водителей увеличить дистанцию и быть предсказуемыми для других участников дорожного движения», — предупреждает ГИБДД.
Ранее синоптик Алексей Пулин сообщил, что на Свердловскую область надвигается холодный фронт, который принесет осадки в регион. При этом снега ожидается до двух миллиметров за сутки.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.