В ХМАО женщина на автомобиле сбила ребенка на пешеходном переходе

В Сургуте женщина за рулем Kia сбила несовершеннолетнего ребенка на регулируемом пешеходном переходе. Предварительно, сургутянка ехала на запрещающий сигнал светофора. Об этом сообщила Госавтоинспекция Югры в своем telegram-канале.
«28-летняя женщина, управляя Kia, по предварительным данным, проехала регулируемый пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора и допустила наезд на 12-летнюю девочку. В результате ДТП ребенок получил травмы», — говорится в сообщении.
По статистике ГИБДД ХМАО в 2023 году в дорожно-транспортных происшествиях погибло восемь детей. Более 200 малышей получили травмы. В четверти случаев виновниками происшествий были дети-пешеходы, которые нарушали правила дорожного движения.
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