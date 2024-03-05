05 марта 2024

В ХМАО женщина на автомобиле сбила ребенка на пешеходном переходе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дорожные знаки. Пермь, пешеходный переход, сфетофор
В Сургуте женщина на автомобиле сбила 12-летнюю девочку на пешеходном переходе Фото:

В Сургуте женщина за рулем Kia сбила несовершеннолетнего ребенка на регулируемом пешеходном переходе. Предварительно, сургутянка ехала на запрещающий сигнал светофора. Об этом сообщила Госавтоинспекция Югры в своем telegram-канале.

«28-летняя женщина, управляя Kia, по предварительным данным, проехала регулируемый пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора и допустила наезд на 12-летнюю девочку. В результате ДТП ребенок получил травмы», — говорится в сообщении.

По статистике ГИБДД ХМАО в 2023 году в дорожно-транспортных происшествиях погибло восемь детей. Более 200 малышей получили травмы. В четверти случаев виновниками происшествий были дети-пешеходы, которые нарушали правила дорожного движения.

Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Сургуте женщина за рулем Kia сбила несовершеннолетнего ребенка на регулируемом пешеходном переходе. Предварительно, сургутянка ехала на запрещающий сигнал светофора. Об этом сообщила Госавтоинспекция Югры в своем telegram-канале. «28-летняя женщина, управляя Kia, по предварительным данным, проехала регулируемый пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора и допустила наезд на 12-летнюю девочку. В результате ДТП ребенок получил травмы», — говорится в сообщении. По статистике ГИБДД ХМАО в 2023 году в дорожно-транспортных происшествиях погибло восемь детей. Более 200 малышей получили травмы. В четверти случаев виновниками происшествий были дети-пешеходы, которые нарушали правила дорожного движения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...