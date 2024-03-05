В ХМАО женщина на автомобиле сбила ребенка на пешеходном переходе

06 марта 2024 в 10:05 Размер текста - 17 +

В Сургуте женщина на автомобиле сбила 12-летнюю девочку на пешеходном переходе Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Сургуте женщина за рулем Kia сбила несовершеннолетнего ребенка на регулируемом пешеходном переходе. Предварительно, сургутянка ехала на запрещающий сигнал светофора. Об этом сообщила Госавтоинспекция Югры в своем telegram-канале. «28-летняя женщина, управляя Kia, по предварительным данным, проехала регулируемый пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора и допустила наезд на 12-летнюю девочку. В результате ДТП ребенок получил травмы», — говорится в сообщении.



По статистике ГИБДД ХМАО в 2023 году в дорожно-транспортных происшествиях погибло восемь детей. Более 200 малышей получили травмы. В четверти случаев виновниками происшествий были дети-пешеходы, которые нарушали правила дорожного движения.

В Сургуте женщина за рулем Kia сбила несовершеннолетнего ребенка на регулируемом пешеходном переходе. Предварительно, сургутянка ехала на запрещающий сигнал светофора. Об этом сообщила Госавтоинспекция Югры в своем telegram-канале. «28-летняя женщина, управляя Kia, по предварительным данным, проехала регулируемый пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора и допустила наезд на 12-летнюю девочку. В результате ДТП ребенок получил травмы», — говорится в сообщении. По статистике ГИБДД ХМАО в 2023 году в дорожно-транспортных происшествиях погибло восемь детей. Более 200 малышей получили травмы. В четверти случаев виновниками происшествий были дети-пешеходы, которые нарушали правила дорожного движения.