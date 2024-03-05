Челябинские работодатели стали чаще приглашать женщин на работу

06 марта 2024 в 10:14 Размер текста - 17 +

Женщин стали чаще звать на работу Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Работодатели Челябинской области стали чаще приглашать на работу женщин. Как сообщили в пресс-службе сервиса HeadHunter, по сравнению с 2022 годом прирост в 2023 году составил 40%. «В то время как рост физического присутствия женщин на рынке труда был ограничен объективными факторами, провоцирующими дефицит кадров, работодатели в течение года явно сфокусировались на привлечении женщин. Темпы прироста за 2023 год по женщинам составили 40%», — прокомментировали в HeadHunter. Аналитики отметили, что при этом прирост приглашений в адрес мужчин выше — 45%. Хотя эта динамика пока не изменила соотношение в пользу женщин. За год приглашений на работу они все равно получили больше на 39% (один миллион против 747 тысяч). Исследователи сервиса уточнили, что на рынке труда в настоящее время 51% резюме относится к женщинам. В абсолютных цифрах показатель достиг 23,6 тысячи резюме (у мужчин — 22,6 тысячи). В целом по стране наиболее высокий прирост резюме относился к самым молодым и возрастным специалистам. В частности, на 14% выросло количество резюме в возрастной категории от 14 до 18 лет, на 20% — в категории от 61 года. Среди женщин других возрастов резюме тоже стало больше, но только на 4 — 8%. На рынке труда сложились области, где количество резюме женщин превышает треть. К таким отнесли управление персоналом и тренинги (82% резюме), финансы и бухгалтерию (78%), науку и образование (75%), административный персонал (75%), медицину и фармацевтику (71%), розничную торговлю (68%), искусство и развлечения (66%), страхование (66%). Одновременно женщины продолжили наращивать присутствие в «мужских» сферах деятельности. Наибольший прирост резюме женщин за год произошел в сферах инвестиций и консалтинга (плюс 14%), сельского хозяйства (увеличение на 12%), добычи сырья (рост на 10%) и информационных технологий (плюс 9%). Доля женских резюме в рабочих и производственных профессиях за год хоть и прибавила один процентный пункт, но осталась невысокой: 13% и 20% соответственно. Женщины, как и раньше, в 2023 году занижали зарплатные ожидания. В течение года они просили зарплату на 15 тысяч рублей меньше, чем мужчины. В результате медиана зарплатных ожиданий у женщин в регионе составила 35 тысяч рублей против 50 тысяч у мужчин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Работодатели Челябинской области стали чаще приглашать на работу женщин. Как сообщили в пресс-службе сервиса HeadHunter, по сравнению с 2022 годом прирост в 2023 году составил 40%. «В то время как рост физического присутствия женщин на рынке труда был ограничен объективными факторами, провоцирующими дефицит кадров, работодатели в течение года явно сфокусировались на привлечении женщин. Темпы прироста за 2023 год по женщинам составили 40%», — прокомментировали в HeadHunter. Аналитики отметили, что при этом прирост приглашений в адрес мужчин выше — 45%. Хотя эта динамика пока не изменила соотношение в пользу женщин. За год приглашений на работу они все равно получили больше на 39% (один миллион против 747 тысяч). Исследователи сервиса уточнили, что на рынке труда в настоящее время 51% резюме относится к женщинам. В абсолютных цифрах показатель достиг 23,6 тысячи резюме (у мужчин — 22,6 тысячи). В целом по стране наиболее высокий прирост резюме относился к самым молодым и возрастным специалистам. В частности, на 14% выросло количество резюме в возрастной категории от 14 до 18 лет, на 20% — в категории от 61 года. Среди женщин других возрастов резюме тоже стало больше, но только на 4 — 8%. На рынке труда сложились области, где количество резюме женщин превышает треть. К таким отнесли управление персоналом и тренинги (82% резюме), финансы и бухгалтерию (78%), науку и образование (75%), административный персонал (75%), медицину и фармацевтику (71%), розничную торговлю (68%), искусство и развлечения (66%), страхование (66%). Одновременно женщины продолжили наращивать присутствие в «мужских» сферах деятельности. Наибольший прирост резюме женщин за год произошел в сферах инвестиций и консалтинга (плюс 14%), сельского хозяйства (увеличение на 12%), добычи сырья (рост на 10%) и информационных технологий (плюс 9%). Доля женских резюме в рабочих и производственных профессиях за год хоть и прибавила один процентный пункт, но осталась невысокой: 13% и 20% соответственно. Женщины, как и раньше, в 2023 году занижали зарплатные ожидания. В течение года они просили зарплату на 15 тысяч рублей меньше, чем мужчины. В результате медиана зарплатных ожиданий у женщин в регионе составила 35 тысяч рублей против 50 тысяч у мужчин.